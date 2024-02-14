東京築地場外市場逼爆中港台遊客　1串和牛6000円仍大排長龍

日本東京築地場外市場，最近受農曆春節旅遊潮影響，大批來自中港台的觀光客排起了長隊。



據日媒報道，築地當地店家表示，平日裏8成以上顧客都是海外遊客，春節期間亞洲客人更多了，就連一串要價6000日圓（約312港元）的海膽A5和牛烤串，想吃就得排隊，一天據說還可以賣出100多串。

平日也逼爆人 香港客高呼消費預算「無上限」（點圖放大瀏覽）：

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據日本朝日電視台13日報道，日本在春節期間迎來大批亞洲旅客，就算是工作日，築地的場外市場依舊熱鬧非凡、街道湧擠，排隊的隊伍幾乎覆蓋了整個店面。

一名來自上海的中國遊客受訪時表示，看了日本綜藝節目與網路社群資訊，得知築地非常有名，當天品嚐了章魚和和牛。

朝日電視台記者採訪時詢問「為何選在這時來日本玩」，有來自台灣的遊客回答，「因為是農曆新年的春節」。

記者追問怎麼知道築地的，台灣遊客回答因為看了YouTube和Instagram。另一名香港遊客在回答來日本旅遊的預算時則表示：「不知道，沒有上限。」

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專賣鮪魚的「まぐろや黒銀」築地本店方面表示：「因為春節，所以現在亞洲的客人非常多。（平日）就有8成左右是來自海外的客人。」店家還透露，最受歡迎的是3種鮪魚腹組合，但也有客人只想吃一頭鮪魚只有2塊的魚鰓背（カマトロ）。

報導指出，另一家8成顧客都是外國人的串燒輕食店「おいでや」，春節期間亞洲顧客尤其增加，店外滿滿的排隊人龍，為的就是眼前剛烤好的A5等級和牛串，其中最歡迎的是鋪上海膽的和牛串，價格高達6000日圓，但一天能賣100多串。

一名台灣旅客說：「非常嫩。和牛在台灣不是那麼常見的食材，只有高級餐廳才有，能在這裡吃到真是太棒了。」

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事實上，朝日電視台先前也報道，今年2月1日最新開幕的東京豐洲市場「千客萬來」觀光設施，首個周末就吸引許多外國旅客，一碗丼飯都要4000日圓（約208港元）以上，就算是要價15,000萬日圓（約780港元）、使用6種新鮮海膽與鮭魚卵的高級海鮮丼飯，一天也能賣出20多碗。

店家「築地うに虎」豐洲店長就說：「來找海膽的都是亞洲觀光客。」

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