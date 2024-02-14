三亞回程機票暴漲至萬元　經濟艙一票難求　網民教飛首爾曲線回家

農曆新年期間，不少內地民眾都會趁長假期去旅遊，但在海南三亞過節的旅客反映，回程機票價格一路暴漲，甚至要價過萬元（人民幣，下同）。



2月12日，來自北京的旅客稱，假期最後兩天從三亞回北京的機票幾乎要過萬元以上，她準備提前回家，「這兩天，我一直在刷回程的機票，價格愈來愈離譜，這價格我都可以去趟歐洲了」。

有網民在社交平台上建議被困在海南的遊客，可以購買三亞到韓國首爾的機票，這條航線上的航班不少會在北京、上海轉機，在轉機時直接終止旅程，即使是商務艙，機票價格也僅4000元左右。

攜程旅行顯示，三亞回程機票價格暴漲。以三亞飛上海為例，2月14日-15日，只剩少量的全價經濟艙機票，價格約3500元；商務艙的價格從8000元至17000元不等。2月16日-17日，經濟艙的機票幾乎全部售罄，商務艙的價格均在14000元以上。

另以三亞飛成都為例，經濟艙的價格約在2000元至3000元左右，僅餘少數機票，商務艙的價格普遍在8000元以上。

三亞鳳凰國際機場數據顯示，2月以來，該機場每日旅客吞吐量均超7.5萬人次，2024年春節黃金周期間（2月10日至17日），該機場計劃執行航班2974架次，預計運送旅客超過63萬人次。

民航業內人士介紹，春節期間旅客出行量大，短期需求爆發式增長，供需不平衡，機票價格肯定上漲。

據了解，2024年春運海南客流大增，整體同比增長在30%以上，春節前進島和節中、節後出島機票均供不應求，大年初四已到達出島客流高峰，預計客流高峰將持續至初十左右。

三亞鳳凰國際機場數據顯示，2月以來，該機場每日旅客吞吐量均超7.5萬人次，2024年春節黃金周期間（2月10日至17日）。（微博＠三亞鳳凰國際機場）

受市場供需關係影響，客流高峰期機票較為緊張，初七前至國內主要目的地城市的機票已基本售罄，剩餘的少量機票主要以高艙位機票為主。航空公司反饋，部分航班機票價格約萬元，主要是商務艙。

農曆新年前，海南省交通和旅遊行業主管部門已多次協調主要航空公司增加運力和改用寬體機，目前三亞的寬體機投入已占21%，三亞鳳凰機場部分機位正在維修，從安全飛行角度考慮，增加運力也較為困難。

各航空公司建議未提前購票的遊客避免從三亞這個熱門城市直飛，多數情況下，從海口、博鰲出發比直接從三亞出發更具可行性。另可以先從海口出發，到附近城市再轉機。