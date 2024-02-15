遍布東北、四川、內蒙古　多款國產機型新年搶進高寒低溫試飛

今年以來，多款國產機型在全國各地紛紛開啟「新年第一飛」，這在國內的航空工業史上很少見。其中，水陸兩棲飛機計劃在今年取得適航證，目前正在抓緊時間進行取證前的試飛工作。這也意味著，它距離投入市場應用又近了一步。



央視新聞15日消息，多款國產機型近日正在進行試飛工作，包含國產13噸級大型民用直升機在黑龍江漠河開啟了首次高寒試飛、新舟60滅火機在四川遂寧啟動超低空投水試飛，距離投入實戰再進一步。此外在黑龍江佳木斯，兩型國產直升機「會師」共同展開低溫試飛。

央視特別前進內蒙古海拉爾區，報道中國最大水陸兩棲飛機AG600M如何進行低溫試飛作業。報道稱，「這段時間，是取證前今年僅有的一次試飛機會」。

報道表示，今年是AG600M飛機適航取證的關鍵之年，這是投入應用的必要條件。為此，試飛團隊1月底就趕到了海拉爾。為了順利完成試驗，試飛團隊制訂了嚴格的計劃表，打算用10天的時間完成三大系統的低溫試驗和4次飛行試驗。

AG600M試飛現場總指揮、航空工業通飛華南公司副總經理趙玉河受訪指稱，試飛節奏非常緊湊，「也就這個時段溫度，是我們今年能抓住的最後一個視窗」。趙玉河列舉包含發動機冷卻之後的加溫試驗、艙門開閉試驗等工作，團隊都儘量並行。

試飛工作於新年期間如火如荼展開，據AG600M空中機械師、航空工業通飛華南公司試飛中心機務張朋飛說法，期間一個晚上即有20多名同仁留下加班，「（因為）團隊每個人都知道，春節一過，就要馬上去西北做大側風試驗，之後還要做高原試飛，每一項計劃都很重要，容不得一點推遲。所以，雖然累、雖然冷，但所有人都努著勁拼著也要把活幹好」。

最終，在所有人的努力下，AG600M順利用10天完成了所有試驗，提前結束了外場的工作。

AG600M機務大隊副隊長、航空工業試飛中心機務部董浩自言，AG600M就像自己親生的「孩子」，能早一個月取證，哪怕早一天取證，對後續的交付用戶，就能早一個月、早一天，肯定是非常自豪的。