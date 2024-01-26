國產C919飛機飛過獅子山前方相片　奪香港飛行演示攝影比賽冠軍

由運輸及物流局和香港機場管理局合辦的「C919飛機香港飛行演示」攝影比賽結果今日（26日）公布，冠軍作品為國產C919飛機在獅子山前方飛過情況，而亞軍作品拍攝到飛機如在國際金融中心IFC 2期頂層飛過，季軍作品則拍攝到飛機如同低飛飛越啟德郵輪碼頭。



運輸及物流局發言人表示，是次比賽共收到超過800份參賽作品，作品充分展現了國產民用客機C919飛越香港上空的風采和不同姿態。比賽旨在鼓勵廣大市民在去年12月C919飛機訪港期間，親身到維多利亞港兩岸觀賞飛行演示。

比賽設有冠、亞、季軍及50名優異獎，每名得獎者可獲機管局贊助送出兩張從香港出發至指定航點的來回機票，得獎名單及優勝作品載於機管局網頁。

該局再次感謝國家民用航空局和中國商用飛機有限責任公司全力支持今次兩架國產飛機C919及ARJ21的訪港活動。