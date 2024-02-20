｢打卡｣賺金幣誘用戶非法採集敏感地理數據　國安部發布安全提示

國家安全部發布提示，近期發現個別境外地圖公司利用採集地圖數據換取虛擬貨幣獎勵的方式，誘使境內人員購買並使用專業設備地圖「打卡」，非法採集敏感地理空間數據信息並上傳至境外服務器。國安部提示，相關行為涉嫌違反《反間諜法》《測繪法》《資料安全法》中的相關規定，提示公民擦亮雙眼，避免成為「幫兇」。



國安部指出，個別境外地圖公司誘使境內人員非法採集敏感地理空間信息數據，並實時上傳至境外服務器，甚至針對特定區域開出高額獎勵，吸引「採集者」進行重點採集。個別境內人員國家安全意識淡薄，被地圖打卡賺錢的形式所誘惑，在不知不覺中被別有用心的境外公司利用，成為了其非法收集竊取地理空間數據的「幫兇」。

針對相關情況，國安部會同有關部門依法對收集竊取敏感地理空間資訊資料的境內外人員、企業進行查處，及時阻斷相關資料非法出境，消除了相關資料外洩的風險隱患。

國安部提示，非法採集敏感地理空間數據信息行為涉嫌違反《反間諜法》《測繪法》《資料安全法》中的相關規定，提示公民擦亮雙眼，避免成為「幫兇」。（示意圖 / vcg）

國安部提示，地理空間資訊資料是經濟社會發展的生產要素和資料資源。其中包含的交通路網、重要基礎設施以及軍事設施等敏感資訊一旦洩露，並經過技術分析和處理，將對國家安全造成嚴重威脅。非法收集和跨國傳輸地理空間資訊資料的行為危害國家主權、安全、發展利益。廣大公民應擦亮雙眼，警惕境外組織、機構以各種名義發布的涉及國家地理空間資訊資料收集的任務，自覺維護國家地理資訊安全。