留學生被策反回國竊取科研機密文件　國安部提醒增強反間防諜意識

國家安全部披露中國留學生被策反的案例，提醒在外國留學的學生要增強反間防諜意識。



國家安全部介紹，張某（化名）2006年因高考失利，在苦讀一年語言預科後，以優異成績進入某國排名前列的高校。因為成績出色，張某成為班長，負責聯繫該校的中國留學生，並得到該校校領導的「賞識」，擔任其中文老師。

正在讀大三的張某經領導的介紹下，認識了兩名外國人並互相交換聯繫方式，對方後來請張某幫忙提供該校中國留學生的情況，還答應給予張某豐厚報酬。隨著交流聯繫的深入，他們對張某的要求愈來愈多，索要的信息愈來愈敏感。

某日，他們向張某提出需求時，直接亮明自己是該國間諜情報機關工作人員的身份，並以張某之前提供的敏感信息為威脅，要求他加入該國間諜情報機關。在境外間諜情報機關人員的金錢利誘和威脅下，涉世未深的張某淪為了幫助他們竊密和監視中國留學生的「提線木偶」。

臨近畢業時，許多國內科研院校赴該國開展招聘或組織交流活動。由於善於交際且外語能力突出，張某頻繁與國內科研院校接觸，也萌生回國就業的想法。不過，張某無法達到科研院校的「所有課程成績必須為A」基本要求，難以實現回國工作的目標。

該校校領導得悉後，向張某表示不僅可以幫助他更改成績單，甚至可以寫推薦信，讓張某得到進入國內某科研院所工作的機會。作為交換，張某要在回國後繼續從事間諜活動。

在對方的「幫助」下，張某回國後如願進入某科研院所工作，並繼續為境外間諜情報機關工作，但因資歷尚淺，他接觸到的技術資料和涉密文件無法滿足對方。在境外間諜情報機關的指導下，張某成為科研院所的「熱心人」，只要有同事尋求協助，他就會上前幫忙，從中竊取涉密文件，令科研數據落入境外間諜情報機關的手中。

經縝密偵查，國家安全機關及時鎖定張某的違法犯罪活動，並對其依法實施審查。最終，張某因犯間諜罪受到法律嚴懲。

國家安全部提醒，在境外留學、出訪、旅遊等期間，要牢固樹立國家安全意識和反間防諜意識，及時發現各種別有用心的「熱絡」背後的陰謀。面對境外間諜情報機關的各種拉攏策反活動，要把牢防線、守住底線，嚴防掉入境外間諜情報機關預設的陷阱。

《中華人民共和國反間諜法》第五十五條規定，在境外受脅迫或受誘騙參加間諜組織、敵對組織，從事危害中華人民共和國國家安全的活動，及時向中華人民共和國駐外機構如實說明情況，或者入境後直接或者通過所在單位及時向國家安全機關如實說明情況，並有悔改表現的，可以不予追究。