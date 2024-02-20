冰舞選手柳鑫宇｢自爆｣姦未成年人、公費約炮　稱被盜號多部門介入

周二（20日）上午，中國冰舞選手柳鑫宇的Instagram帳號突然出現大量「自爆黑料」的不雅內容，帳號自稱性侵未成年人士，還發布了個人、家人身份證照片及私密照等，並聲稱會曝光吉林省所有的黑幕及國家隊的黑幕等。



消息隨即衝上熱搜榜，下午，柳鑫宇的冰舞搭檔王詩玥在微博表示，柳鑫宇遭到惡意盜號，「發布內容均不是本人發布，現已報警處理」。隨後，柳鑫宇本人亦回應，稱帳號被他人盜取，發布了不實信息，對此非常憤怒。吉林省體育局則表示，多部門已介入核查。



據截圖顯示，柳鑫宇的Instagram帳號突然連發多個帖子，內容包括自稱一直在用約炮軟件、出軌、強姦留學生，並貪污了國家隊的經費用來約炮女留學生，還發布多張不雅照，以及社交應用程式「陌陌」的登錄信息。帳號又發布柳鑫宇個人及家人胡建新的身份證照片，稱犯罪行為終究還是壓不住，還稱吉林省警察局收錢幫忙壓下去，但到了今天這個地步也沒有辦法了。

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在其中一則帖文中，帳號還稱「吉林省所有的黑幕，國家隊的黑幕，所有十四冬吉林隊北京隊幹的事情，為了保金牌，包括我們的，我都會曝光」，而帳號的自我簡介亦改為「本人柳鑫宇，自首強姦未成年，染污國家隊經費，賄賂裁判員，連環約炮，欺騙觀眾」。

事件隨即衝上微博熱搜榜，網民除了表達震驚，亦紛紛要求冰協徹查。到下午，王詩玥在微博表示：「聲明！柳鑫宇國外社交媒體被惡意盜號，發布內容均不是本人發布，現已報警處理。」不過許多網民質疑為何柳鑫宇本人沒有回應，反而由其搭檔來發表聲明，且聲明只提到被盜號、內容不是本人發布，但卻沒有澄清到所涉內容是否不實。

隨後，柳鑫宇通過王詩玥微博發文回應：「大家好我是柳鑫宇，我的INS（Instagram）賬號被他人盜取，發布了不實信息，而且目前我的個人微博帳號也無法登陸。我和王詩玥現在正在備戰訓練，在明天就要比賽的關鍵時刻，出現這種情況，我們非常憤怒。我本人已報警，正在等待警方的後續處理。」

對於事件，吉林省體育局法宣處表示已關注到，運動員正在備戰中，懷疑被盜號，多部門已介入核查。目前，該帳號已被設為私密帳號，外人無法查看。

公開資料顯示，柳鑫宇1994年10月16日出生於吉林省長春市，為中國花樣滑冰冰上舞蹈運動員。他2005年開始與王詩玥搭檔，二人在2014年摘得全國花樣滑冰大獎賽冰舞冠軍，後在2020年獲得中國盃冰舞冠軍。在2022年北京冬奧會，柳鑫宇及王詩玥拿下第12名，創中國冰舞參加冬奧會以來的最佳戰績。

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另外，天眼查App顯示，柳鑫宇關聯公司北京愛可絲旦絲文化傳播有限公司現已為註銷狀態。該公司成立於2022年4月，註冊資本50萬人民幣，經營範圍包括組織文化藝術交流活動、旅遊開發項目策劃咨詢、體育競賽組織、體育經紀人服務等，柳鑫宇任監事並持股20%，王詩玥任法定代表人、執行董事、經理並持股80%。工商信息顯示，該公司於2022年6月註銷。