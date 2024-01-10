央視反腐片出鏡懺悔仍瀏海遮眼　李鐵何時才會剃光頭？

央視年度反腐專題片《持續發力縱深推進》，昨晚（9日）播出第四集，國足原主教練李鐵等出鏡懺悔，披露足壇腐敗案大量細節，該集收視更贏過熱播劇《繁花》。

值得注意的是，「李鐵的瀏海還在」在預告片播出後，就引發關注，昨晚正片播出又一次掀起熱議。那麼，按照規定李鐵究竟何時才會「剃光頭」？



長髮飄飄、瀏海遮眼一直是李鐵的經典形象。（影片截圖）

長髮飄飄、瀏海遮眼一直是李鐵的經典形象，無論是球員時代還是主教練時期，下意識吹瀏海的動作一直令人印象深刻。據媒體報道，李鐵已經28年未有換髮型，習慣吹瀏海，是源於他早年在巴西時沒錢理髮。

而在《持續發力縱深推進》第四集中，就再次出現李鐵「經典吹瀏海」的鏡頭，且他在出鏡懺悔時，「鐵瀏海」仍然屹立，並未剪成人們印象中疑犯應有的「光頭」。因此，觀眾對李鐵瀏海的去留亦十分關注。

事實上，法律對此早有規定。《刑事訴訟法》第12條顯示，任何人未經人民法院判決，不得認定為有罪。疑犯、被告在法院判決生效之前就不是犯罪分子，不能按照「有罪推定」把他們說成是罪犯。在判決前讓疑犯、被告穿囚衣、剃光頭，違反「無罪推定」原則。

此外，李鐵所出鏡的《持續發力縱深推進》，應是在紀監委留置調查階段或刑事拘留階段完成拍攝，刑事拘留僅是一種強制措施而非刑事處罰手段，因此，在此期間也不是必須要剪頭髮。

2022年11月，李鐵於教練培訓班中途被帶走受查，至去年8月偵查終結，他被指控涉嫌受賄、行賄、單位行賄、非國家工作人員受賄、對非國家工作人員行賄。目前，案件尚未宣判，李鐵也並未轉入刑事處罰階段，即還未到達剪頭髮的那一步。