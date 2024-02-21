廣東證監局開2024年｢1號罰單｣　7旬婦涉借5帳戶炒股交易近36億元

廣東證監局近日發布2024年「1號罰單」，一名70歲左右的謝姓女子借用多達5個證券帳戶從事交易，交易總額高達35.77億元（人民幣，下同），被責令改正、給予警告，並處以40萬元罰款。



廣東證監局近日發布2024年「1號罰單」。（網上圖片）

根據行政處罰決定書顯示，謝某娣，女，195X年1月出生，住址登記在浙江省寧波市海曙區。

謝某娣2019年10月16日至2023年3月27日之間，借用「胡某琴」證券帳戶、「張某」證券帳戶、「尤某珍」證券帳戶、「姚某鳴」證券帳戶及「趙某」證券帳戶等5個證券帳戶從事證券交易。

謝某娣在借用期間，與帳戶提供方約定按照一比二的比例出資，實際投入交易資金。經統計，上述證券帳戶在借用期間合共發生證券交易35.77億元，其中股票、可轉債等交易4.90億元，質押式國債回購交易30.87億元。

廣東證監局認為，謝某娣借用他人證券帳戶從事證券交易的行為違反《證券法》第五十八條的規定，構成《證券法》第一百九十五條所述的借用他人證券帳戶從事證券交易的行為。

而謝某娣在申辯材料中提出，其與胡某琴、張某、尤某珍屬於合作從事證券業務關係，雙方按照約定的比例出資、分成，並由帳戶持有人本人承擔虧損，與借用他人證券帳戶從事證券交易具有本質區別。且其不認識也從未借用、操作過「姚某鳴」、「趙某」證券帳戶。

針對謝某娣提出的申辯理由，廣東證監局認為，在案詢問筆錄、相關協議、涉案帳戶資金、交易及交易設備硬件信息等證據，足以證明謝某娣實際控制「胡某琴」等5個涉案帳戶，且將自有資金投入涉案帳戶並交易，相關行為構成借用行為。同時，「姚某鳴」、「趙某」帳戶所有人姚某鳴、趙某以及帳戶借用中間人張某1均指認，帳戶經張某1介紹，借給謝某娣使用。故不採納謝某娣的申辯意見。

根據當事人違法行為的事實、性質、情節及社會危害程度，依據《證券法》第一百九十五條的規定，廣東證監局決定，對謝某娣責令改正，給予警告，並處以40萬元的罰款。