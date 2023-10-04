北大國發院教授黃益平遭不法分子冒名推薦股票　院方：已報警

近期，北京大學國家發展研究院在職教授黃益平遭到不法分子冒名推薦股票等，院方周二（3日）嚴正聲明，黃益平從未以任何方式進行股票推薦，已經向公安機關報案。



周二上午，北京大學國家發展研究院官網發布《關於不法分子冒用黃益平教授姓名、偽造身份信息的聲明》稱，近期，有不法分子冒用黃益平教授的姓名和肖像，偽造身分證，並使用微信群、QQ群、多小聊APP等社交平台軟體搭建粉絲群，透過股票推薦、專案跟投等方式發布虛假訊息，涉嫌金融詐騙，嚴重侵害黃益平教授和北京大學國家發展研究院的聲譽。

研究院聲明。（北大國發院官網）

院方嚴正聲明，黃益平從未以任何方式進行股票推薦，亦未透過任何平台搭建投資群，或進行專案推薦等投資事宜，並呼籲廣大民眾提高警惕，並保護自身合法權益及財產安全，切勿上當受騙。

同時，院方已經向公安機關報案，並將透過法律手段捍衛黃益平教授的肖像權和名譽權。

公開資料顯示，黃益平獲澳洲國立大學經濟學博士、中國人民大學經濟學碩士、浙江農業大學農學（農業經濟學）學士。現為北京大學國家發展研究院金光金融學與經濟學講席教授、副院長及北京大學數位金融研究中心主任。其2015年至2018年擔任中國人民銀行貨幣政策委員會委員。 目前亦兼任中國金融學會副秘書長、中國互聯網金融協會金融科技發展與研究專業委員會主任委員，中國金融40人論壇成員，中國經濟50人論壇成員，英文學術期刊《China Economic Journal》主編及《Asian Economic Policy Review》副主編。 主要研究領域為宏觀經濟與金融政策。