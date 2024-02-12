台婦收1張台積電股票放31年不賣　漲323倍值逾510萬　宣布送11孫

台灣的台積電股價年年飛漲，但是假如一張台積電股票31年沒賣，現在會累積多少市值呢？



台灣的財信傳媒董事長謝金河1993年曾買下2張台積電股票當紅包送給父母，當時每股僅60元（新台幣，下同），換算1張市價為6萬元。其中一張已經被父親賣掉，母親（以下簡稱「謝母」）的則一直保留，經過年年配股、配息後再度買進，如今過了31年已經累積到30多張股票，換算市值超過2000萬新台幣（折合約510萬港幣），漲幅超過323倍。



台積電股價年年飛漲。（Reuters）

據台媒《ETtoday新聞雲》11日報道，財信傳媒董事長謝金河的妻子向台媒講述其奶奶投資台積電的驚人故事。

謝金河曾公開分享他買股票送父母的故事，1993年他買了2張台積電股票，當時還未上市（台積電在1994年在台灣證券交易所掛牌上市），每股僅60元，但不久被父親賣掉一張，因此謝母手中只剩下一張台積電，當年受贈1張市價僅6萬元。那僅存的一張，如今經過年年配股配息，變成30多張股票，並以「傳家寶」形容這筆資產。

以台積電在台灣2月5日春節封關股價646元估計，30張股票市值逼近2千萬，也由於謝母「一張不賣」，在台積電穩定配息與股價走揚下，換算31年來資產成長逾323倍。

報道指，每年過年團聚時，謝母的孫子們都會拿這張「傳奇股票」向她打趣，「阿嬤，您的台積電，漲那麼多，甚麼時候要賣啊！」謝母總是哈哈大笑，說，「不賣不賣，作為你們嫁娶經費⋯！」

報道又透露，今年初，謝母86歲的丈夫因喉癌辭世，謝母心態有所轉變，在安葬儀式時宣布要把股票分給11位孫子孫女。