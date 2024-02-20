陸艇金門翻覆2死者相驗完畢　家屬：仍有疑慮　盼查明真相

2月14日，一艘大陸福建籍快艇越界捕魚，台灣金門海巡獲報趕往追緝時，快艇翻船4人墮海，最終有2人死亡。周二（20日）晚間6時許，金門檢方對死者相驗完畢，但死者家屬尚未決定何時火化。對於相驗結果，死者家屬仍有疑慮，並表示希望查明事件真相。



中央社引述金門地檢署主任檢察官施家榮指，會保障死者家屬有陳述意見機會，目前家屬尚未返回大陸，若有要表達新的意見，檢方隨時接受製作筆錄，即使家屬將來回大陸後，也可以透過委任律師表示意見。海巡署金馬澎分署副分署長蔡茂埕則表示，檢方在家屬確認下完成相驗程序，後續處置金馬澎分署將依家屬需求及期望的喪葬儀式安排，在最短時間內讓家屬帶死者骨灰回故鄉，後續全力配合檢察機關調查作業。

2名死者家屬今日抵達金門，為死者進行招魂儀式。（中時新聞網）

死者家屬上午抵達金門處理後續相關事宜，其中一位死者家屬接受媒體聯訪時表示，死者是他的岳父，也是家中經濟支柱，「留下我們怎麼辦？」他又哽咽稱，希望查明真相，還給他們一個公道。被問及對相驗是否有疑慮，他表示有「很大的疑慮」，但就未有進一步回應。

而晉江市紅十字會高級顧問李朝暉表示，希望公布事件真相，嚴懲有關責任人並配合家屬做好善後工作，給家屬和兩岸同胞交代，告慰死者在天之靈。

據早前報道，涉事快艇本月14日遭台灣海巡署驅離時拒檢蛇行，隨後翻覆。金門第九海巡隊副隊長陳建文說，船上四人落海，後來被海巡人員救起，但其中兩人送醫後宣告不治。翌日，台灣行政院海洋委員會表示，這艘快艇是兩岸加強取締的「三無船舶」，即無船名、無船舶證書和無船籍港登記，是兩岸協同執法共同關注對象，雙方對於此類船舶都會加強取締，強調海巡署無惡性執法，且已聯繫漁民家屬盼協助善後。

事後，國台辦發言人朱鳳蓮表示強烈譴責，指一段時間以來，民進黨當局以各種藉口強力查扣大陸漁船，以粗暴和危險的方式對待大陸漁民，是導致這宗惡性事件發生的主要原因。她後來再就事件稱，兩岸漁民自古以來在廈金海域傳統漁場作業，根本不存在所謂「禁止、限制水域」一說。