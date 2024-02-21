陸艇翻覆｜國台辦要求台方道歉：給遇難者家屬及兩岸同胞明確交代

2月14日，一艘陸籍漁艇遭台灣金門「海巡署」追緝時翻覆，導致船上4名陸籍漁民落海，2名喪生，2名生還。

今日（21日），兩名生還者返回大陸後，落淚回憶事發經過，直指台灣海巡船撞翻他們的漁艇，表示「我們自己船怎麼可能翻掉？哪怕開急轉彎也翻不掉，要被撞才會翻掉。」而台方亦終於承認稱「船身多次接觸」，「雙方不慎發生碰撞，漁船當場翻覆」。



對此，國台辦發言人朱鳳蓮今日表示，台灣方面須鄭重向遇難者家屬道歉，給遇難者家屬和兩岸同胞一個交代。



朱鳳蓮表示，2月14日台灣方面粗暴對待大陸漁船致兩名漁民遇難事件發生後，台有關方面負責人稱海巡人員「執法」過程並無不當，企圖掩飾其暴力行徑；島內一些人大放厥詞，態度囂張。在兩岸同胞和遇難者家屬強烈要求下，台有關方面才承認是因台海巡艦艇衝撞導致大陸漁船翻覆、人員傷亡，但仍以各種理由推諉塞責，對事件真相遮遮掩掩。

2名死者家屬今日抵達金門，為死者進行招魂儀式。（中時新聞網）

朱鳳蓮表示，冰凍三尺，非一日之寒，此次漁船翻覆事件絕非孤例。2016年5月民進黨上台以來，台方粗暴對待大陸漁民，隨意抓扣大陸漁船漁民事件頻頻發生，嚴重損害大陸漁民利益，給大陸漁民群體造成較大經濟損失，傷害大陸同胞感情。我們強烈譴責台方粗暴對待大陸漁民的行徑，強烈譴責台方漠視生命「暴力執法」又刻意隱瞞事實真相的惡劣做法，並對台方事後種種毫無人性的冷漠言行表示強烈憤慨。

朱鳳蓮強調，人命關天，公布真相天經地義。嚴正要求台灣有關方面儘快公布事實真相，嚴懲相關責任人，滿足遇難者家屬合理訴求，鄭重向遇難者家屬道歉，給遇難者家屬和兩岸同胞一個交代。大陸將堅決維護同胞的合法權益，絕不允許此類事件再度發生。