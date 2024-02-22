廣州瀝心沙大橋遭船撞斷　內地博主拆解：走錯航道，撞歪「橋腿」

2月22日，廣州瀝心沙大橋被貨櫃船撞擊橋體斷裂。截至目前，已造成至少2人死亡、1名船員受輕微傷、3人失聯，另有2人獲救。內地博主根據現場情況判斷，貨櫃船因走錯航道撞上橋墩支座，「實際上不是船撞斷了橋，而是船撞歪了『橋腿』。」



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博主「平原公子趙勝」發文指，橋樑不是想象中的剛性整體，而是一段一段的「樑」連接起來，撞擊的位置是連續樑和簡支樑的過渡跨，貨櫃船走錯了航道，因為慣性太大，調整不過來，撞上簡支梁的橋墩支座，支座被頂位移後，那一跨橋樑直接就掉了下來。

「平原公子趙勝」續指，「1900標箱的船滿載排水量大概有5萬噸左右，比某些國家的航母都大，這玩意兒頂上來，一般橋墩是扛不住的，因為質量太大，慣性也極大，難以短時間內調整方向。」

「平原公子趙勝」稱，撞擊有很多種，撞哪裏也很重要，「你要是拆過房子就知道了，再危的危房，你胡亂砸墻，半天也砸不倒，再堅固的房子，你找到它的承重點，一下子就能讓它坍塌。」