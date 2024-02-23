傳限制機構賣股做空？證監會：監管異常交易

近日，有外媒報道監管部門限制主要機構投資者在開盤、收盤階段凈賣出股票、禁止機構透過股指期貨做空A股等消息，中國證監會做出回應，指將依規對異常交易行為採取監管措施，並非限制賣出。



官媒《新華社》報道，中國證監會官網22日晚間發布答記者問新聞稿，指股市漲跌有其規律，買賣是為常態，監管部門依法保障投資者公平自由交易的權利，不干預正常的市場交易，但對於擾亂市場交易秩序等違法違規行為，堅決依法依規予以打擊。

證監會列舉滬深證券交易所近日對個別機構的異常交易行為採取了監管措施，是依規履行交易監管職責的舉措，「不是限制賣出」。

證監會強調，下一步將指導滬深證券交易所和中國金融期貨交易所「完善異常交易監管標準」，依法依規打擊操縱市場、內線交易等違法行為，切實維護市場正常交易秩序。

中國證監會主席吳清2月7日走馬上任後，接連祭出多項監管措施打擊違法交易與空頭行為。其中，對量化基金賣股祭出懲處，引發爭議。

上海證券交易所和深圳證券交易所20日發布公告，指控「寧波靈均」19日在開盤一分鐘內於兩市合計賣出25.67億元（人民幣，下同），影響了正常交易秩序，構成異常交易行為。對這家百億級私募巨頭處以禁止交易3天，並啟動公開譴責紀律處分。

寧波靈均是中國量化交易（Quantitative Trading）基金巨頭之一，量化基金都是透過電腦程式分析數據執行投資交易。

另據內媒《極目新聞》報道，寧波靈均一分鐘內賣出逾25億元，均是其證券帳戶透過電腦程式自動生成或者下達交易指令進行程式化交易。

靈均投資隨後公告稱，2024年2月19日公司旗下管理產品全天整體淨買入1.87億元，但是當日開盤一分鐘內買賣交易量較大，對於由此造成的負面影響，公司「誠懇致歉」。