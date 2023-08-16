涉信息披露違規　恆大地產被中證監立案調查

今日（16日），恆大地產在上交所發布公告，公司收到中國證監會下發的《立案告知書》，因涉嫌信息披露違規，中國證監會決定對公司立案。



公告稱，恆大地產集團有限公司於2023年8月16日收到中國證券監督管理委員會下發的《立案告知書》，因本公司涉嫌資訊披露違法違規，根據《中華人民共和國證券法》《中華人民共和國行政處罰法》等法律法規，中國證監會決定對本公司立案。

恆大地產因涉嫌信息披露違規，被中證監立案調查。（資料圖片）

8月14日夜間，恒大發布公告中將許家印妻子丁玉梅定義為「獨立於本公司及其關聯人士的第三方」，未如此前被列為「許家印配偶」，引發許家印離婚猜測。有報道質疑，此舉或為規避債務風險的「技術性離婚」，不過法律人士認為，即便離婚，可能也無法割離掉婚內財務、債務等問題。恒大今日回應離婚傳言，表示「不清楚，沒有消息」。

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值得留意是，恒大在2021年底披露文件顯示，仍視丁玉梅為許家印配偶。2021年12月許家印將旗下鑫鑫所持有的2.22億股進行抵押，當時披露文件指丁玉梅為許家印配偶，故丁玉梅也視作持股權益有所變動。

據《彭博社》報道，目前尚不清楚許家印和丁玉梅如何分配他們的財富，以及這些財富是否足以影響恒大的負債。

恆大集團。（vcg）

今年5月，中國恒大集團和許家印被判為執行人，須付逾60億人民幣回購恆大地產股權及支付違約金等。許家印也接連傳出抵押變賣山頂大宅還債的消息。債務危機後，許家印甚少公開露面。

據中國恆大發布財報顯示，截至2022年12月31日止年度，恆大年內經營性虧損433.9億元，土地被收回有關的虧損、金融資產減值損失及其他非經營性虧損693.7億元，所得稅開支130.5億元，凈虧損合計1258.1億元。截至2023年6月末，恆大地產涉及未能清償的到期債務累計約2874.68億元；恆大地產逾期商票累計約2446.63億元。