廣州瀝心沙大橋被撞　好心貨車司機橫停斷橋路口：免更多車掉下去

撰文：陳進安
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廣州市南沙區瀝心沙大橋，周四（22日）5時30分左右，遭貨櫃船「良輝688」輪兩度撞到橋墩後斷裂，導致4輛車和1輛電單車從斷裂處墮落，釀5人死亡、2人受傷送院、1人微輕傷。

事發時，35歲貨櫃車司機王國梁像往常一樣開車上班。他表示，當自己駛入瀝心沙大橋時，迎面的一架車提醒他前面出事故。對於這位好心人，王國梁感激不盡，「沒有他，可能今天我就不在這裏了」。之後，他決定仿傚對方，把貨櫃車停在斷橋路口，提醒大家不要過去，「那個提醒我的司機，救了我一命；我希望也能救別人一命」。

王國梁是南沙區萬頃沙鎮民興村村民，同時也是名退伍軍人，現時為啟晨物流的貨櫃車司機。事發時，他像往常一樣開車上班，當車輛駛入瀝心沙大橋時，他看到迎面一架車輛，提醒他前面有斷橋事故。

王國梁憶述，當時天黑，看不清楚對方騎的是電單車抑或電動電單車，但對方第一時間告訴自己前面橋斷了，沒有路燈，走不了。不確定情況的王國梁當時不敢貿然前往，於是停車打開雙閃，下車往前方走去。

王國梁續指，斷橋處離他停車位置約四五十米遠，當時自己見證有車輛掉下去，但只能眼睜睜看著，無能為力。而他也隨即報警，並在橋上找到調頭位置調頭下橋。下橋期間，他還看到兩名村民正騎車上橋，於是立馬告訴他們前面有事故，及時掉頭。而下橋後，王並沒有離開，而是將車輛停在了民建村T字路口，即三圍島通往瀝心沙的通道。

他稱，當時天黑，村民們陸續上橋，於是他索性把車攔住路口，因貨櫃車大概15米長，可以攔住，「看著前面車掉下去，我很心痛，我只能把我的貨車橫過來攔住其他車上橋，盡可能避免更多的車掉下去」。最終，他在停車位堅守了約一個多小時才離開，期間陸續接了110、120三四十個電話，了解情況。

王國梁希望能盡己所能幫助更多人。（信息時報）

對於那位提醒瀝心沙大橋橋斷了的好心人，逃過大難的王國梁感激不盡，稱如果沒有他，可能他今天人就沒了。

他又透露，自己拍到斷橋影片後，不是第一時間告訴家人，而是把片發到黨員群，因作為一名黨員、退伍軍人，他希望能盡己所能幫助更多人。

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