瀝心沙大橋連接三民島　官方：島上居民9100人　做好生活保障工作

廣州市南沙區瀝心沙大橋被貨櫃船撞斷事故，累計造成5人死亡，包括空載中巴車駕駛員1人、電單車駕駛員1人、落水小貨車3人。瀝心沙大橋是南沙區三民島的重要對外通道，周四（22日），廣州南沙區相關負責人表示，三民島約有9100人，當局將做好三民島居民生活保障工作。



據介紹，三民島佔地面積14908畝，戶籍及外來人口約9100人。撞橋事故發生後，南沙區立即啟動應急響應機制，積極配合市相關部門開展救援工作，並做好三民島居民生活保障工作。

廣州瀝心沙大橋是三民島唯一陸路通道。

首先是出行保障方面，官方在事故發生後立即協調兩條輪渡船保障居民和貨物運輸，並通過增加渡輪班次、調配巴士接駁，並加快修建臨時碼頭，全力確保村民出行。在用水及生活物資保障方面，通往三民島的供水管道斷裂後，官方上午9時已組織10架送水車，提供島內居民用水，並加快修復供水設施，同時加強生活物資保障，分批次將礦泉水、米、油、水果蔬菜等物資已供應上島。

供電和通訊方面，目前三民島供電正常，居民用電不受影響；島上通信設施部分中斷，經過搶修，島上通信網絡已基本恢復。就醫保障方面，當局及時對島內特殊人群進行摸查，迅速開通紅棉熱線，24小時接聽群眾的求助電話，全面做好重點關注對象的就醫、用藥等，並協調南沙區第一人民醫院、萬頃沙社區衛生服務中心，緊急調配海警快艇運送增配常備藥品、慢性病藥品，完全滿足島內群眾用藥需求。

相關部門正為島上村民運送物資。（長江日報）

最後，就學保障方面，島內三民小學共有13個教學班，學生471人。目前官方已統籌安排在校師生的學習和生活，啟動線上教學方案，保障正常教學。

據早前報道，2月22日5時30分左右，瀝心沙大橋被一艘貨櫃船觸碰橋墩，導致橋體斷裂。經核實，共有4輛車和1輛電單車從斷裂處墮落，其中1輛空載中巴車、1輛貨車和1輛電動摩托車墜落到「良輝688」船艙內，2輛小貨車掉落水中。事故造成5人死亡，另有2人正在醫院救治，目前生命體徵穩定；肇事船舶一名船員輕微傷。