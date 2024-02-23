廣州瀝心沙大橋被撞完整影片曝光　5車10分鐘內從斷裂處直衝而下

廣州市南沙區瀝心沙大橋，周四（22日）5時30分左右，遭貨櫃船「良輝688」輪兩度撞到橋墩後斷裂，導致4輛車和1輛電單車從斷裂處墮落，釀5人死亡、2人受傷送院、1人微輕傷。內媒再公布事發時完整影片，可見10分鐘內墮橋車輛先後從斷裂處直衝而下。



據《紅星新聞》報道，事發地附近的閉路電視拍攝到，22日早5時33分0秒，「良輝688」輪左側開始撞上位於其前行左側的橋墩，17秒後，船頭又撞上右側的橋墩，隨後兩個橋墩之間的橋面滑落，砸到船體，整個船隻幾乎橫放在兩個橋墩間。

5時33分32秒，一輛由三民島駛往新安村方向的車，因尚未天光視線不佳或來不及煞車，從瀝心沙大橋的斷口處直衝而下，車燈打出的光束由橋面直墮洪奇瀝水道。其後，該側後方司機很快意識到前方塌橋，停下來並阻攔隨後的車輛前行。

遺憾的是，由對面駛向三民島的車輛陸續開來，並接連墮橋。第二輛至第五輛墮橋的車均為駛向三民島方面，墮橋時間分別為5時34分47秒、5時36分33秒、5時39分46秒、5時40分47秒。

及至5時43分33秒，該側才有車輛發現塌橋，並很快掉頭，於5時44分03秒攔停了後方車輛。至此，兩側均未見車輛再墮橋。

橋面被撞塌20分鐘後，即5時53分，相關部門車輛，陸續向三民島方向行駛，趕至橋面的斷裂處附近，車上也走下來大批來回奔跑查看情況的救援人員。1小時後，即6時33分，水面上，肇事船隻附近也迎來大批前來救援的海警。

據當局事發當日通報，經核實，共有4輛車和1輛電單車從斷裂處墮落，其中1輛空載中巴車、1輛貨車和1輛電動摩托車墜落到「良輝688」船艙內，2輛小貨車掉落水中。事故累計造成5人死亡，包括空載中巴車駕駛員1人、電單車駕駛員1人、落水小貨車3人。

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