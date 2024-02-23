瀝心沙大橋斷裂　遇難巴士司機妻傷心過度就醫　兒：爸爸去哪了？

廣州市南沙區瀝心沙大橋，周四（22日）5時30分左右，遭貨櫃船「良輝688」輪兩度撞到橋墩後斷裂，導致4輛車和1輛電單車從斷裂處墮落，釀5人死亡、2人受傷送院、1人微輕傷。周五（23日）下午，遇難巴士司機的家屬透露，死者是家中經濟支柱，妻子身體不好，得知消息後大受打擊，當日就到醫院就診。



報道指，墜橋中巴車司機為南沙巴士一車隊司機梁金華，當時他開着粵A08386D（自編號N17049）車，由南沙9路短線珠江街（珠江二路）站開往團結圍總站，5時31分行駛至南沙區瀝心沙大橋，因大橋斷裂而連人帶車掉落。

梁金華因大橋斷裂而連人帶車掉落。（微博）

事發後，內媒探訪梁金華所住的橫瀝鎮村莊，據指，梁家地處偏遠，家裏是一個小院子，他和父母、兄弟一家擁有兩棟自建房。而得知噩耗後，梁金華的公司，以及鄉鎮區幹部都有到梁家慰問。

梁金華有兩個兒子，父母則已經70多歲。據梁金華的小姨石女士介紹，姐夫是家中唯一的經濟支柱，與姐姐感情特別好，姐姐也很依賴老公，今次事件令她大受打擊。她續透露，其姐自幼就身體不好，去年檢查時還發現出了問題，才剛做完手術不久，正辭職在家休養。而得知噩耗後，她的傷口受到影響，馬上就到醫院檢查了。

梁家地處偏遠。圖為梁家所在村莊。（極目新聞）

至於梁金華的小兒子，農曆新年期間才剛過完6歲生日。石女士稱，姐夫很顧家，每天晚上都要陪伴孩子，「昨天小孩也在問，爸爸去哪兒了」。

據了解，梁家本來還約好在寒假時再一起聚會，而梁金華生前最後提到的願望，是想修繕一下家裏的房子，可惜這一切已不能實現。