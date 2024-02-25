杭州賓利司機高架橋持茶刀暴打寶馬男被捕　兩人為表兄弟｜車Cam

近日一段「賓利司機行兇傷人」影片在網絡流傳，影片可見一名駕駛賓利（Bentley）的司機手持尖銳物體，多次向駕駛寶馬（BMW）司機捅劃，並將其打倒。網傳此事發生於浙江杭州某高架橋上，引發極大關注。杭州警方25日（周日）發通報證實網傳事件確有發生 ，涉案疑犯已被刑事拘留。



「賓利司機行兇傷人」影片在網絡流傳：

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內媒《極目新聞》等報道，網上流傳的影片顯示，在一條高架橋上，一輛黑色寶馬私家車和前方的賓利私家車疑似發生了事故。隨後賓利車司機下車拍打寶馬私家車的車窗，寶馬司機下車後，兩人發生爭執。

影片中，賓利司機抽住寶馬司機的頸部，手持約幾寸長的尖銳物體，多次向寶馬司機捅劃，並將其打倒。在寶馬司機倒地後，賓利司機還對其進行長時間毆打，用腳猛踢其頭部。期間，賓利司機還進入寶馬車內。

此後有路過車主停車勸阻，但賓利司機一開始仍未停止毆打寶馬司機。之後路過車主撥打電話疑似報案，賓利司機見有人前來後駕車離開。

有網友將這段影片發布到網絡，並在微博上向杭州交警和杭州公安舉報，還稱賓利司機進寶馬車內，是拆除其行車記錄儀以銷毀證據。

警方：雙方當事人為表兄弟

杭州警方25日（周日）發通報稱，雙方當事人侯某仁、侯某彬為表兄弟（均安徽籍，在杭州經營物流業務 ）。因經營糾紛，2月22日下午2時許，侯某仁（39歲 ）得知其表弟侯某彬（32歲 ）在銀行欲凍結公司帳戶後，從公司駕車趕往銀行，隨身攜帶茶刀。期間，侯某彬開車離開，故侯某仁駕車追趕，在錢塘快速路上將侯某彬駕駛的車輛別停，並持茶刀對侯某彬進行毆打。經送醫治療，侯某彬無生命危險。

疑犯侯某仁同日被捕，因涉嫌故意傷害罪，於次日被依法刑事拘留。目前，案件正在進一步辦理中。