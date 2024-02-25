宗慶后11年前家門口遭人持刀割傷轟動一時　回應傳聞：沒為富不仁

娃哈哈創始人宗慶后25日（周日）上午因病逝世，享年79歲。在2013年，宗慶后在杭州的家門口遇襲事件曾轟動一時，宗慶后被一名男子以刀割傷左手兩根手指的肌腱，事後更曾在電視節目開腔講述事件。



在2013年，宗慶后在杭州的家門口遇襲事件曾轟動一時。圖為當年宗慶后遇襲後纏著繃帶照常上班。（新華網）

綜合內媒當年報道，2013年9月13日清晨，宗慶后在杭州的住宅門口突遇一位持刀的陌生中年男子。在受到威脅後，宗慶后被對方的刀割傷了左手兩根手指的肌腱，該男子隨後被刑拘。

據警方調查，該49歲男子為江蘇蘇州人，當年上半年借了3萬元人民幣來到杭州找工作，因年紀較大，一直沒有找到。該男子在電視節目上看到過宗慶后幫助農民工的訪談，也想得到宗慶后的援助，在其公司安排一個工作，便到宗慶后的住處附近找到宗慶后，因未如願，於是行兇。

宗慶后當年在電視節目開腔講述事件（點圖放大）：

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宗慶后同年在東方衛視的電視節目《楊瀾訪談錄》的訪談中回憶稱，「那天5點多鐘我去上班，下電梯，電梯門一開，他拿把刀，（說）不許動，後來我說你想幹啥？我還比較鎮靜，反應比較快一點，我就一手把他這個刀一抹，他一推，把我給推倒了，所以後來這個刀就把手劃了」。

宗慶后當時說，手指肌腱後來接上了，但還沒有恢復到原來的功能。

遇襲事件後各種猜測的聲音不斷湧現，坊間還出現了「尋仇說」等， 還有傳聞稱，娃哈哈公司的內部高管發生重大調整，娃哈哈的經營出現嚴重問題等。

「我又不是為富不仁的人」

宗慶后當時回應稱，「我想我又不是為富不仁的人，所以也沒有甚麼人仇恨我」。對於一系列傳言，宗慶后表示，遇襲事件應該是偶發事件，該事件後，自己的生活也沒甚麼太大變化。

對於弱勢群體和財富階層的不安全感，宗慶后表示，要轉變對財富的看法，財富除了自己生活所必需之外，其他都是社會的。先富的人要幫助大家共同富裕起來，這樣所得到的財物會得到人家的尊重。社會心態才會平衡。