兩會｜新聞中心正式啟用　已有超1000名港澳台及海外記者報名採訪

全國政協第十四屆二次會議及第十四屆全國人大二次會議將分別於3月4日、5日在北京召開。



設在北京西長安街北側梅地亞中心的兩會新聞中心今日（27日）正式啟用。截至目前，已有3000多名中外記者報名採訪全國兩會，其中港澳台及外國記者1000多名。



距離兩會開幕不足一周，兩會新聞中心今日正式啟用。今年入場歲毋須再做核酸、量體溫，不過仍要經過安檢。目前已有3000多名中外記者報名採訪兩會，其中境內記者2000多名，港澳台及海外記者1000多名，中外記者報名數量較幾年前有明顯增長。

新聞中心設置境內記者組、港澳台記者組和境外記者組，採訪室及新聞發布廳已設置完成，屆時將有一系列採訪活動在此進行。新聞中心還為記者設置休息區，提供不同飲品及茶點。

兩會臨近，北京市內加強保安，長安街沿途各路口都有警方車輛駐守。北京亦發布通告，自3月1日至3月12日期間，北京全市禁止一切無人機等「低慢小」航空器進行各類體育、娛樂、廣告新飛行活動。

值得關注的是，今年兩會期間，總理李強將發表首份工作報告，代表亦會審議國務院組織法修訂草案強化政務公開監督制度。