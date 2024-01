新疆兩會首邀外媒報道　政協主席：推進反恐常態化反對西方制裁

新疆維吾爾自治區政協十三屆二次會議,周一(29日)在新疆人民會堂開幕,首次邀請外賓旁聽、境外媒體報道。新疆政協主席努爾蘭·阿不都滿金在會上表示,過去一年針對美國多項涉疆惡法嚴正發聲,堅定維護國家利益。同時,他表示未來會加強與周邊國家友好交往,搭建與香港合作平台。



1月29日,新疆維吾爾自治區黨委書記馬興瑞等在主席台就座祝賀大會召開。自治區政協主席努爾蘭·阿不都滿金,副主席吉爾拉·衣沙木丁等,及秘書長高江淮在主席台前排就座。部份外國駐華使節、國際組織代表、海外僑胞及港澳人士等應邀列席開幕會。

努爾蘭·阿不都滿金代表自治區政協十三屆常委會,向大會作工作報告時表示,過去一年,牢牢扭住社會穩定及長治久安的總目標,全面貫徹國家宗教信仰自由的憲法原則。他指,新疆是多宗教並存地區,堅持宗教中國化方向,要遏制極端、抵禦滲透,而針對美國所謂「維吾爾人權政策法案」、「強迫勞動預防法案」等涉疆惡法發表嚴正聲明。

努爾蘭·阿不都滿金說:「各族各界委員極度憤慨、堅決反對、主動發聲,強烈譴責對中國內政的粗暴干涉,對新疆的肆意污衊和無端指責,用事實真相揭露謊言謬論,用鮮活事例展示新疆各項事業真實情況,堅定維護國家利益。」

今年亦將堅定不移推進反恐維穩法治化及常態化,維護得來不易的社會穩定局面,堅持正面宣傳,敢於及善於鬥爭,反對美西方的污衊抹黑及制裁。同時會面向海內外,講好中國故事和新疆故事 ,因勢利導做好強信心、聚人心、築同心的工作,加強與周邊國家的友好交往,搭建與香港地區合作平台建立長期協作交流機制。

對內發展方面,努爾蘭·阿不都滿金指出,將聚焦一帶一路核心區建設,構建八大產業集群,為支撐的現代產業體系推進深化改革,提升金融服務實體經濟質效,保障國家糧食、能源及產業鏈等安全。

