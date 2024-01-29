新疆兩會首邀外媒報道 政協主席：推進反恐常態化反對西方制裁
新疆維吾爾自治區政協十三屆二次會議，周一（29日）在新疆人民會堂開幕，首次邀請外賓旁聽、境外媒體報道。新疆政協主席努爾蘭·阿不都滿金在會上表示，過去一年針對美國多項涉疆惡法嚴正發聲，堅定維護國家利益。同時，他表示未來會加強與周邊國家友好交往，搭建與香港合作平台。
1月29日，新疆維吾爾自治區黨委書記馬興瑞等在主席台就座祝賀大會召開。自治區政協主席努爾蘭·阿不都滿金，副主席吉爾拉·衣沙木丁等，及秘書長高江淮在主席台前排就座。部份外國駐華使節、國際組織代表、海外僑胞及港澳人士等應邀列席開幕會。
努爾蘭·阿不都滿金代表自治區政協十三屆常委會，向大會作工作報告時表示，過去一年，牢牢扭住社會穩定及長治久安的總目標，全面貫徹國家宗教信仰自由的憲法原則。他指，新疆是多宗教並存地區，堅持宗教中國化方向，要遏制極端、抵禦滲透，而針對美國所謂「維吾爾人權政策法案」、「強迫勞動預防法案」等涉疆惡法發表嚴正聲明。
努爾蘭·阿不都滿金說：「各族各界委員極度憤慨、堅決反對、主動發聲，強烈譴責對中國內政的粗暴干涉，對新疆的肆意污衊和無端指責，用事實真相揭露謊言謬論，用鮮活事例展示新疆各項事業真實情況，堅定維護國家利益。」
今年亦將堅定不移推進反恐維穩法治化及常態化，維護得來不易的社會穩定局面，堅持正面宣傳，敢於及善於鬥爭，反對美西方的污衊抹黑及制裁。同時會面向海內外，講好中國故事和新疆故事 ，因勢利導做好強信心、聚人心、築同心的工作，加強與周邊國家的友好交往，搭建與香港地區合作平台建立長期協作交流機制。
對內發展方面，努爾蘭·阿不都滿金指出，將聚焦一帶一路核心區建設，構建八大產業集群，為支撐的現代產業體系推進深化改革，提升金融服務實體經濟質效，保障國家糧食、能源及產業鏈等安全。
報告還稱，會堅持宗教中國化的方向，加強互聯網宗教事務管理，支持宗教界委員深入研究教規中是否有有利社會和諧等內容，促進中華優秀傳統文明同社會主義社會相適應。
另外，新疆自治區政協十三屆二次會議今日上午開幕，會期為期三天半；自治區十四屆人大二次會議將於1月30日上午開幕，會期四天。本次兩會皆邀請了上海合作組織有關成員國、觀察國、對話夥伴國駐華使館官員，上海合作組織秘書處、中亞區域經濟合作學院等國際組織代表旁聽。