男子與智力殘疾上海女結婚　日領2萬元　捲走女子祖母450萬積蓄

上海普陀的傅女士今年33歲，天生有輕微智力殘疾，與祖母一起生活。2015年，祖孫倆搬入一套價值350萬的拆遷獲得的44平方米安置房並獲得100多萬元現金（人民幣，下同）補償。傅女士後經介紹認識了外地來滬打工的小胡。小胡用話術欺騙傅女士稱，「如果你奶奶死了，錢都會歸姑姑、歸姊姊，你跟我結婚，東西都歸我的，等於我的也是你的。」



據傅女士說法，兩人交往期間小胡很勤奮，「掃地、煮飯都他來」，婚後兩人沒有一起住，胡男也變得脾氣十分暴躁，更常向她要錢，還威逼祖母以350萬元賣掉安置房，威脅傅女士祖母說，「如果你不把房子賣掉，就從14樓把你扔下去」。



小胡更騙傅女士拿著一張空卡換走拿祖母存有450萬元的銀行卡，卡一到手後，小胡便飛奔後逃回江西老家，每天卡著取款上限2萬元，用螞蟻搬家式將積蓄全部捲走。

傅女士的姊姊透露，小胡捲走的450萬元包括350萬元房屋拆遷補償款和100萬元祖母留給傅女士的積蓄。

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傅女士祖母今年初病逝後，傅女士要求丈夫歸還錢款，但小胡卻在電話中耍起無賴：「就算法院、派出所來找他他也沒錢」，他更稱，就算離婚他一個人，「可以找個智力正常的女的，生個小孩」，事件引發社會輿論關注。

《看看新聞》訪問內地律師，律師透露，傅女士是智力殘疾4級，具備一定生活自理能力，可以表達結婚與否的意願，因此是可以登記結婚的，婚姻具有法律效力。至於小胡是否涉及盜竊傅女士祖母的錢財？律師則表示，小胡和傅女士是「共同犯罪」。

可透過民事訴訟追責？

律師表示，但如果小胡的行為不構成刑事犯罪的話，傅女士一方也可以通過民事訴訟，要求小胡返還這筆遺產。祖母的三個兒子雖然已經去世了，但是分別都有子女。作為晚輩的直系血親，是可以代位繼承的。再加上祖母還有一個女兒，所以老人的一個女兒和三個兒子的子女，是可以共同作為法定繼承人，去向對方主張合法的權益，要求對方予以返還相關的錢款。

律師分析，這筆錢款目前來說，從法律上的定性很可能是老人的遺產，也建議繼承人可以指定一個遺產管理人，負責去追討這筆款項，等到款項追回來之後，再予以法定繼承，或者是在有遺囑的情況下予以遺囑繼承。

網民點睇：

女的結完婚後都得返還彩禮，男的倒好，沒有共同生活過都能領到一大筆錢 真好啊。

這應該要判婚姻無效吧！

介紹人是怎麼想的？

