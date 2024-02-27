外籍男上海90萬買樓登記內地女友名下　分手後索回遭拒　法院咁判

2月26日，上海青浦區法院通報一起案例，一名「60後」（1960年代生）外籍男子與「80後」（1980年代生）內地女友分手後，因所購房屋歸屬權一事鬧上法庭。



據悉，李某為60後外籍人士，早前與內地女子張某一見傾心，兩人迅速墜入愛河。為穩固愛情，李某在2014年出資91萬人民幣全款買下上海一套房。由於李某外籍身份，當時不具備購房資格，便將房屋登記在張某名下。

若干年後，二人分手，但隨之而來的是房屋所屬權糾紛。分手後，李某堅持自己是房屋實際產權人，多次要求張某歸還該房屋，但遭到拒絕。

60後外籍男與80後內地女子分手後，欲索回90萬購買的房屋遭拒。（視覺中國）

法庭上，李某訴稱，該房屋的購房款、稅費均由自己支付，張某對此事也表示認可。且張某曾在通話中多次要求不要講房屋登記在自己名下。李某認為，房屋雖然登記在張某名下，但本質是代持行為，雙方之間為「借名買房」的關係，房屋實際產權人仍是自己。因此，張某應返還購房款、購房稅及房屋增值部份共124萬（人民幣，下同）餘元。

而張某不同意李某的全部訴請。她表示，第一，房屋不動產登記簿上登記的產權人是自己，房產證也由自己保管；第二，該房屋所涉及的租賃事宜、水電煤等生活費用都是由自己負責；第三，雙方之間為贈予法律關係；第四，房屋性質屬於小戶型商住房，不存在增值的情形。

法院仍未，該案件爭議焦點在於是「借名買房」還是「贈予關係」。法院判斷，雙方並未簽訂書面代持協議，李某提供的證據不足以證明張某為「代持」，因此法院不支持「借名買房」張某代持的意見。

其次，案件中李亦否認房屋為贈予，張某亦未舉證李某表明過「贈予」的意思，雙方亦未簽訂過書面贈予合同，因此張某主張的「贈予關係」也難以成立。

由於李某、張某態度強硬互不相讓，案子一度陷入僵局。經主審理法官耐心勸導、反覆溝通及釋法明理，最終二人達成調解，房屋仍歸張某所有，不過需要另行補償60萬元給李某。法院認為，民事法律行為，當事人須將能證明、保障自己的真實意思落於「白紙黑字」上。