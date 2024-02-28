中老警方搗7個電信網絡詐騙窩點　268名疑犯移交中方

近期，中國警方與老撾警方合作，成功搗毀7個盤踞在老撾境內的電信網絡詐騙窩點，拘捕268名疑犯，其中幕後「金主」8名、組織頭目和骨幹54名，涉及全國多地的相關案件逾1570宗。

近日，268名疑犯及涉案物證已通過雲南西雙版納邊境口岸順利移交中方。目前，相關案件正在進一步偵辦。



2023年以來，浙江、江蘇、福建等地接連發生多宗損失數額巨大的電信網絡詐騙案件。公安部立即掛牌督辦相關案件，組織相關地方公安機關深入分析研判，發現多個盤踞在老撾境內實施跨境電信網絡詐騙犯罪的窩點，串並電信網絡詐騙案件千餘宗。

今年1月，公安部派員率江蘇、浙江、福建、湖南、廣東、重慶等地公安機關民警組成工作組，赴老撾開展警務執法合作。在中國駐老撾使館的大力支持和協調下，案件偵辦取得重大進展。

1月21日，在掌握相關犯罪事實和證據基礎上，工作組與老撾警方開展聯合執法行動，對老撾境內的多個詐騙窩點開展集中清剿，成功拘捕涉詐疑犯154名，繳獲涉案手機2000餘部、電腦400餘部。老撾警方根據工作組提供的案件線索，又在老撾萬象、瑯勃拉邦等地陸續拘捕114名涉詐疑犯。目前，268名疑犯已移交中方。

公安部有關負責人表示，2023年以來，公安機關持續加大對跨境電信網絡詐騙犯罪的打擊力度，除了打擊緬北涉中國電信網絡詐騙犯罪案件，公安部還先後派出工作組赴菲律賓、柬埔寨、老撾、阿聯酋等國家開展國際警務執法合作，持續組織多輪次打擊行動，成功拘捕一大批電信網絡詐騙疑犯。

下一步，公安機關將繼續深化與相關國家和地區的警務執法合作，堅決鏟除詐騙窩點，依法緝捕涉詐人員，堅決遏制跨境電信網絡詐騙犯罪高發態勢。