斷指大爺地鐵邊哭邊行騙　女子遭詐200元　網民：他以前裝瘸騙人

中國大陸黑龍江一名女子，在地鐵遇到一名斷指大爺，自稱被切掉四根手指，痛到在地鐵內大哭。女子好心給他200元人民幣醫藥費，沒想到卻被網友認出他是有名的職業騙子。



據《澎湃新聞》報導，一名黑龍江女子自訴，22日在哈爾濱地鐵偶遇一名「斷指大爺」，站在身旁不斷發出啜泣聲，面對女子詢問，大爺自稱他的左手被切掉了四根手指，疼得不得了。說到傷心處，還哭得一把鼻涕一把眼淚。

按圖看詐騙過程、斷指大爺騙子生涯！

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女子心生不捨，掏了200元人民幣給大爺，一開始大爺還拒絕收下，後來在眾人勸說下終於收進口袋。她將整個過程拍下影片PO網，卻被網友說這「斷指大爺」根本是「職業級」的騙子。

女子表示，「地鐵回家的路上遇到一個老大爺，他疼得直跺腳，我問他是怎麼回事？他說那個手鋸壞了，然後我看他挺可憐的，給他200塊錢，沒想到結果是個騙子，氣死了！」

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許多網友上傳斷指大爺這些年的「職業生涯」，有人說在2017年就曾在瀋陽的公車上看過他．隔年也有人在地鐵上見過他，以同樣伎倆騙路人說他手指斷了。甚至有網友說「他的手怎麼還沒好？10年前我就見過他」

還有網友恍然大悟，因為自己幾個月前在長春地鐵上也遇到斷指大爺，當時妻子還掏了100多塊人民幣給他。

甚至有網友曬出2010年拍到的照片，表示斷指大爺的手指「奇蹟復原」了，但這回變成腳斷了，裝瘸騙人掏錢付醫藥費。

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職業斷指大爺又現蹤的話題，23日登上百度熱搜，引發網友熱烈討論，有人罵他「要不得，這種錢也敢賺？」、「怎能用人性的善良，行詐騙之事」、「他再敢這麼招搖撞騙，估計沒多久，他的手指得真斷了」。

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