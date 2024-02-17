「洪荒泳將」傅園慧長白山包車遭勒索　官方：司機非法營運罰3萬

在里約奧運以一句「洪荒之力」圈粉無數的中國泳將傅園慧，17日上午突在微博發文求助，稱在長白山包車卻遭司機勒索，引起內地輿論廣泛關注。消息傳出後，經傅園慧證實，吉林文旅部門已介入協助，有關部門表示，將對司機的違規行為嚴厲懲處，絕不姑息。至晚上，「長白山發布」微信公眾號指出，對涉事司機罰款3萬元人民幣。



傅園慧17日上午在微博發文，呼喚長白山上有沒有認識的人，寫下「咱們包了車現在被勒索了，半路加錢讓我們買票；我們不同意，他不開車了咋辦，我要不要報警啊！」傅園慧表示，司機勒索未果，有意將車上一行人留在高速公路上。

內媒《極目新聞》從傅園慧親友方獲悉，傅園慧今次純粹以遊客身份赴吉林遊玩。

該則發文隨即在網上廣傳，隨後便見傅園慧更新信息，指吉林文旅部門已經第一時間介入，問題已經解決，感謝網民們的關心。傅園慧亦再次發聲，稱自己還是很喜歡東北的，「好心人還是大多數，下次還來」。

傅園慧在2016年里約奧運憑一句「洪荒之力」而走紅，因她的表情豐富也被封為「人肉表情包」。（網上圖片）

據中新社消息，吉林有關部門表示，已針對事發地展開全面調查，表示將對司機的違規行為嚴厲懲處，絕不姑息。

到晚上，「長白山發布」微信公眾號指出，經核實，傅園慧通過網絡中介包租了潘某某的私家車，在開往景區的途中，因司機向傅園慧一行推銷旅遊收費服務項目未果而發生爭執，出現中途停車等情況。經查，司機潘某某未取得從業資格，車輛也無相關營運手續，存在嚴重運輸安全隱患，其本人也承認非法營運的事實。當地交通部門根據《中華人民共和國道路運輸條例》和《吉林省交通運輸行政處罰裁量標準》，對潘某某按上限處以3萬元罰款的行政處罰。

目前，長白山保護開發區在前期工作基礎上，正聯合周邊地區加大對影響道路交通秩序、安全的各類違法違規行為，特別是非法營運行為的打擊力度，保障維護每一名遊客的合法權益，全力營造安全、有序、舒適的旅遊環境，努力讓每一名遊客在長白山都有良好的旅遊體驗。

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傅園慧，1996年生於浙江杭州，2016年在里約奧運會100公尺仰式準決賽後，她接受記者採訪時因為誇張的表情以及純真的語言，以一句「我已經用了洪荒之力了！」，從而在網絡爆紅。