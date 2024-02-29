習近平《求是》刊文：政協為中國式新型政黨制　貢獻人類政治文明

《新華社》29日消息，明日（3月1日）出版的第5期《求是》雜誌，將發表中共總書記、國家主席習近平的重要文章《加強和改進人民政協工作 全面發展協商民主》。這是習近平2013年2月至2023年6月期間有關重要論述的節錄。



文章指出，人民政協是中國共產黨把馬克思列寧主義統一戰線理論、政黨理論、民主政治理論同中國實際相結合的偉大成果，是中共領導各民主黨派、無黨派人士、人民團體和各族各界人士在政治制度上進行的偉大創造。人民政協在中共領導下，堅持團結和民主兩大主題，透過實踐證明，在建立新中國和社會主義革命、建設、改革等各個歷史時期，發揮重要作用，並具有多方獨特優勢。

2022年3月4日，在人民大會堂舉行的中國人民政治協商會議開幕式上，中國國家主席習近平、中央和政府成員在唱國歌。（資料照片）

文章指出，總結中共十八大以來，對人民政協工作計有8項新要求：一是加強黨對人民政協工作的領導。二是準確把握人民政協性質定位。三是發揮好人民政協專門協商機構作用。四是堅持和完善我國新型政黨制度。五是廣泛凝聚人心和力量。六是聚焦黨和國家中心任務履職盡責。七是堅持人民政協為人民。八是以改革創新精神推進履職能力建設。

對於中共領導的多黨合作和政治協商制度此一基本政治制度，文章透過如符合當代中國實際、符合中華民族優秀傳統文化等條件，定調為從中國土壤中生長出來的新型政黨制度，具有對人類政治文明的重大貢獻。

文章強調，要堅持和完善中國共產黨領導的多黨合作和政治協商制度，堅持黨的領導、統一戰線、協商民主有機結合，堅持發揚民主和增進團結相互貫通、建言資政和凝聚共識雙向發力，發揮人民政協作為專門協商機構作用，加強制度化、規範化、程式化等功能建設。

文章主張，要全面發展協商民主，明示協商民主是實踐全過程人民民主的重要形式。人民政協在協商中促進廣泛團結、推進多黨合作、實踐人民民主，既秉承歷史傳統，又反映時代特徵，充分體現了中國社會主義民主有事多商量、遇事多商量、做事多商量的特點和優勢。要完善協商民主體系，統籌推進政黨協商、人大協商、政府協商、政協協商、人民團體協商、基層協商以及社會組織協商，健全各種制度化協商平台，推進協商民主廣泛多層制度化發展。