政協召開涉台會議　王滬寧：落實對台總體方略　強化兩岸產業合作

2024台灣大選前倒數三周之際，全國政協25日在北京召開遠程協商會，以「加強兩岸產業合作 打造兩岸共同市場」為主題，中共中央政治局常委、全國政協主席王滬寧在主持會議時說，要發揮政協優勢，用好有關平台載體，深化兩岸基層交流交往，促進兩岸同胞心靈契合。



據《人民政協報》報道，全國政協12月25日在北京召開遠程協商會，圍繞「加強兩岸產業合作 打造兩岸共同市場」協商議政，由王滬寧主持。

王滬寧指出，要深入貫徹落實中共二十大部署和「新時代黨（中共）解決台灣問題的總體方略」，聚焦加強兩岸產業合作、打造兩岸共同市場深入協商議政，更好促進兩岸融合發展。

2022年7月7日，時任國台辦主任劉結一在《人民日報》發表《在新時代新征程上奮力推進祖國統一進程》一文，透析中共提出的「新時代黨解決台灣問題的總體方略」。（截圖自《人民日報》網站）

王滬寧表示，要增強建言資政的針對性和實效性，深入研究加強兩岸產業合作、打造兩岸共同市場的深層次問題，努力提出高質量的對策和建議。要運用多種協商形式和民主監督方式，助推政策措施完善和落實。要發揮人民政協優勢，用好有關平台載體，深化兩岸基層交流交往，促進兩岸同胞心靈契合。

據報道，全國政協委員王榮、江利平、張義珍、符之冠、姚志勝、楊明傑、曾瀞漪、江爾雄、楊毅周和專家周偉、李志鴻等人參會，分別在全國政協機關和江蘇、福建、海南會場以及江蘇昆山、福建漳平、香港等地，透過視訊連線等方式發言。

報道稱，與會者認為，要持續推動惠台政策落實落地，助力台胞台企融入新發展格局，實現高質量發展。要推動兩岸規則標準互認互通，優化涉台營商環境。要加強兩岸產業合作，深化產業鏈供應鏈融合發展，建設兩岸共同市場。要加強兩岸人才交流合作，落實落細台胞同等待遇政策，為有效服務高端人才創業和發展提供良好環境。

在北京出席會議的還有全國政協副主席石泰峰、梁振英、蘇輝、咸輝、王東峰、何報翔，以及中共中央台辦負責人，與國家發改委、商務部負責人。