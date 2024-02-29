醫療反腐｜內地26企業嚴重失信　其中25家涉送回扣等商業賄賂行為

內地醫療反腐持續，日前，國家醫保局公布26家醫藥企業「嚴重」及「特別嚴重」失信，其中25家都涉及送回扣等商業賄賂行為。報道指，這是當局自去年7月起為期一年醫藥反腐整治的最新動態。



2023年7月21日，國家衛健委等10部門聯合召開的醫藥反腐整治會議，部署展開為期一年的全國醫藥領域腐敗問題集中整治工作，展開新一輪醫療反腐行動大幕。

據新華社報道，截至2023年底，26家醫藥企業被評為「特別嚴重」和「嚴重」失信。國家醫保局有關負責人表示，其中25家都是因為送回扣等商業賄賂行為，例如遵義百頤醫藥有限公司向某縣醫院給予回扣等「好處費」，折合355.16萬元（人民幣．下同）。而華北製藥股份有限公司則是因為不執行採購合約，不按約定供應產品，導致當地臨床用藥受到嚴重影響。

負責人稱，醫藥廠商的回扣金額，反映出藥品價格虛高的程度，這些錢最終還是醫保和民眾承擔了本不該有的負擔。

按規定，企業藥品回扣、壟斷漲價、擾亂採購秩序等失信行為，按照情節輕重評定信用等級，達到一定程度的企業將被中止掛網採購資格。例如藥品回扣中，同案累計行賄數額50萬元以上、不滿200萬元，或單筆行賄數額30萬元以上、不滿200萬元，屬於「嚴重」失信；同案累計或單筆行賄數額200萬元以上，屬於「特別嚴重」失信。屬前者的醫藥企業暫停具體涉案產品的掛網（上網銷售）、投標或配送資格；後者則將面臨全部藥品耗材被暫停在案發省分掛網、投標或配送資格。