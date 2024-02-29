中國航天｜2024年將有2次載人飛行任務　神舟十七號料4月返回地面

中國載人航天工程辦公室消息，2024年，中國載人航天工程將統籌推進太空站應用與發展和載人月球探測兩大任務。目前，中國太空站應用與發展階段各項工作正按計劃穩步推進，載人月球探測工程登月階段任務各項研製建設進展順利。



進入太空站應用與發展階段以來，先後圓滿完成2次貨運飛船補給、2次載人飛船發射和2次飛船返回任務，空間科學實（試）驗成果豐碩，太空站的綜合效益正不斷顯現。

目前，駐守太空站的神舟十七號航天員乘組預計4月底返回地面。2024年，工程規劃了2次載人飛行任務和2次貨運飛船補給任務，天舟七號貨運飛船補給任務已於1月圓滿完成，後續將陸續實施神舟十八號和神舟十九號2次載人飛行任務，以及天舟八號貨運飛船補給任務。

2023年10月26日，神舟十七號3名航天員順利進駐中國太空站，與神舟十六號航天員乘組合影。（新華社）

執行2次載人飛行任務的航天員乘組已經選定，正在開展任務訓練。此外，已安排在軌實施150餘個空間科學研究與應用項目，涉及空間生命科學與人體研究、微重力物理和空間新技術等領域，取得了多項國際領先的應用與技術成果。

目前，長征十號運載火箭、夢舟載人飛船、攬月月面著陸器、登月服等主要飛行產品全面進入初樣研製階段，文昌發射場配套登月任務的各項測試發射設施設備將全面啟動建設，各系統相關研製建設工作正在按計劃推進。

中國將按照既定計劃穩步推進與聯合國外空司等機構的國際合作項目，願意與世界各國特別是發展中國家，分享中國載人航天發展成果，共同推動世界航天技術發展，為和平利用太空、造福全人類做出積極貢獻。