中國「地面空間站」建成通過驗收　可在地球完成太空實驗

由哈爾濱工業大學、中國航天科技集團聯合建設的空間環境地面模擬裝置，即「地面空間站」，周二（27日）在哈爾濱順利通過驗收，這是中國航天領域首個大科學裝置。值得一提的是，大科學裝置是指，通過較大規模投入和工程建設來完成，建成後通過長期的穩定運行和持續的科學技術活動，實現重要科學技術目標的大型設施。



據新華社報道，空間環境地面模擬裝置被稱為「地面空間站」，可以模擬真空、高低溫、帶電粒子、電磁輻射、空間粉塵、等離子體、弱磁場、中性氣體、微重力等9大類空間環境因素。

「地面空間站」的建設，旨在聚焦航天領域重大基礎性科學技術問題，構建空間綜合環境與航天器、生命體和等離子體作用科學領域的大型研究基地。這相當於將空間站建在地球上，意味着許多需抵達太空才能進行的實驗，在地面便能完成。

該項目2015年9月立項，中國工程院院士、蘇州實驗室主任徐南平等擔任聯合主任的國家驗收委員會認為，項目突破了空間環境模擬及其與物質作用領域的系列關鍵技術，項目總體建設指標處於國際先進水平，部分關鍵技術指標處於國際領先水平，裝置運行成效突出，科技與社會效益顯著，同意其通過國家驗收。

中國科學院院士、哈爾濱工業大學校長韓傑才說，「地面空間站」對於重大科技創新突破、產業轉型升級、高端人才培育等具有重要意義，將為揭示空間環境下物質結構演化規律和耦合效應的物理本質、服務深空探測和商業航天、促進經濟社會高質量發展提供技術支撐，有望進一步提升空間科學與技術領域原始創新水平。