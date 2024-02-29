鄭爽《倩女幽魂》片酬超1.5億　新增近2000萬股權凍結

內地知名女演員鄭爽自2021年1月起因捲入多重風波，演藝活動遭到中止。企查查APP顯示，近日，法院公開鄭爽工作室（九江羊群效應影視文化工作室）與上海賞譯文化傳媒有限公司、周某某等不當得利糾紛的案件二審判決書，提到一審查明事實，鄭爽一方實際收取的《倩女幽魂》片酬超過1.56億元（人民幣．下同）。法院判決中介退還鄭爽工作室650萬元。另一方面，鄭爽近期共新增近2000萬股權凍結。



內容顯示，一審法院認定，電視劇《倩女幽魂》製片人周某A通過周某B認識鄭爽一方，周某A於2018年1月16日代表攝制組與周某B簽訂制片人聘用協議，後者的酬金為100萬元。

而周某B認為，其因介紹鄭爽出演《倩女幽魂》而獲得650萬元的居間費，但未能提供相關的居間協議或任何有關就居間事項進行過磋商的證據，亦與其於2019年1月5日出具的同意全額歸還羊群工作室款項的情況說明相矛盾，故其在不存在任何對價前提下的扣款行為，不具有合法性。此外，一審查明事實，鄭爽一方實際收取的片酬約為1.5625億元。

最終，一審法院判決周某B退還羊群工作室演出費用650萬元及利息。後者上訴請求撤銷一審判決，二審駁回上訴，維持原判。

+ 3

天眼查顯示，現時鄭爽名下共10家企業，其中5家為存續狀態，包括上海鯨谷座人工智能科技有限公司、上海艾藝信息技術有限公司、上海噶咕娛樂發展有限公司、九江酷酷熊影視文化工作室、九江羊群效應影視文化工作室。而今年以來，鄭爽新增數條股權凍結信息，其中1月初，上海鯨谷座人工智能科技有限公司和上海艾藝信息技術有限公司，分別被凍結股權數1360萬元和125萬元，凍結期限自2024年1月16日至2027年1月15日，執行法院均為上海市松江區人民法院。

到2月下旬，鄭爽再新增一則續行凍結股權信息，凍結股權數額100萬元，股權被執行的企業為上海噶咕娛樂發展有限公司，執行法院為上海市松江區人民法院，凍結期限由原本自2021年3月15日至2024年3月14日續行凍結至2027年2月21日。

天眼查顯示，鄭爽分別持有上海鯨谷座人工智能科技有限公司68%的股份，持有上海艾藝信息技術有限公司20%股份，認繳出資額為1360萬元、125萬元。值得一提的是，上海鯨谷座人工智能科技有限公司另一位股東為鄭爽前夫張恒。至於2020年7月成立的上海噶咕娛樂發展有限公司，其注冊資本為100萬元，鄭爽任法定代表人、執行董事並100%持股。