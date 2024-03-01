央行：外籍來華人員使用移動支付　單筆交易限額提高到5000美元

周五（1日），國務院新聞辦公室舉行國務院政策例行吹風會，中國人民銀行副行長張青松和國家發展改革委、交通運輸部、商務部、文化和旅遊部、國家外匯局有關負責人介紹進一步優化支付服務提升支付便利性有關情況。張青松表示，會指導主要支付機構將外籍來華人員使用移動支付的單筆交易限額由1000美元提高到5000美元，年累計交易限額由1萬美元提高到5萬美元。



張青松介紹，針對外籍來華人員遇到移動支付困難的問題，將指導支付機構推出一系列便利措施，讓移動支付產品這個中國老百姓最接受的支付方式好用、能用，讓外國朋友滿意、樂意使用。

一是針對來華人員使用支付寶、微信綁定境外銀行卡成功率低的問題，要求、指導支付寶、財付通優化業務流程，提高綁卡效率。二是簡化身份驗證安排，使外籍來華人員在綁卡等一系列過程中更便捷辦理。當局也非常關注個人信息保護的問題，會嚴格要求相關機構落實《個人信息保護法》等法規規定，切實保護個人信息安全。三是指導支付寶、財富通等主要支付機構將外籍來華人員使用移動支付的單筆交易限額由1000美元提高到5000美元、年累計交易限額由1萬美元提高到5萬美元，相信通過這三方面非常具體的、有針對性的措施，境外來華人員在綁卡、「外包內用」等方面都會不斷提升服務滿意度和獲得感。

張青松強調始終堅持發展與安全並重，在推動支付服務提升、市場發展的過程中，注重風險防控，實現兩者的動態平衡。一方面，支持支付機構尤其是頭部支付機構根據自身的業務實際，針對不同交易，實行差異化的風險防控策略；另一方面，督促支付機構加強交易監測和風險評估，並根據評估結果有針對性采取風控措施。