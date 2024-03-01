今年首批！497名在緬甸實施跨境電騙的犯罪嫌疑人被移交中方

今年首批497名在緬甸實施跨境電信網絡詐騙的犯罪嫌疑人被移交中方為持續深入打擊緬北涉中國電信網絡詐騙犯罪，在前期打擊工作取得歷史性重大戰果基礎上，今年以來，公安部繼續加強與緬甸執法部門的國際警務執法合作，並派出工作組配合緬甸警方開展聯合行動，成功在緬甸大其力地區抓獲497名電信網絡詐騙犯罪嫌疑人。



2月21日，緬甸警方將上述犯罪嫌疑人全部移交中方。這是中緬警方開展警務執法合作取得的又一重大戰果，也是雙方首次在緬甸大其力地區成功開展的聯合打擊行動。



今年首批497名在緬甸實施跨境電信網絡詐騙的犯罪嫌疑人被移交中方，為持續深入打擊緬北涉中國電信網絡詐騙犯罪。（央視新聞）

針對當前緬北涉中國電信網絡詐騙犯罪嚴峻形勢，2023年以來，公安部與緬甸執法部門不斷加強國際警務合作，部署指揮雲南公安機關與緬甸相關地方執法部門持續深化邊境警務執法合作，持續通報詐騙窩點和人員線索，並在中駐緬甸大使館的大力支持下，聯合緬甸警方開展了一系列打擊行動，取得豐碩成果。

截至目前，已有4.6萬名涉中電信網絡詐騙犯罪嫌疑人被移交中方，一大批詐騙窩點被成功鏟除，狠狠打擊了境外詐騙團伙的囂張氣燄。今年春節期間，在掌握相關犯罪事實和證據的基礎上，公安部派出工作組配合緬甸警方在大其力地區成功抓獲497名電信網絡詐騙犯罪嫌疑人（含在逃人員46名），並繳獲一大批作案工具，進一步擴大了打擊戰果。目前，公安部已部署湖北、四川等地公安機關將犯罪嫌疑人從雲南有序押回，全力開展案件偵辦工作。

2月21日，緬甸警方將跨境電信詐騙犯罪嫌疑人全部移交中方。（央視新聞）

公安部有關負責人表示，這是今年緬甸警方向中移交的首批電信網絡詐騙犯罪嫌疑人，公安機關將繼續深化與相關國家和地區的警務執法合作，持續有力開展聯合打擊行動，堅決遏制跨境電信網絡詐騙犯罪高發態勢，切實維護人民群眾生命財產安全。公安機關正告電信網絡詐騙犯罪分子特別是潛藏在境外的相關人員，認清形勢，懸崖勒馬，立即停止電信網絡詐騙及關聯犯罪活動，盡快回國自首，爭取寬大處理。同時，請廣大群眾提高安全防範和反詐意識，不受「高薪招聘」誘惑赴境外從事詐騙活動，否則將受到法律嚴懲。