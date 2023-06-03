現同一劃痕鋼尺惹疑　中國3篇學術論文涉編造數據遭國際期刊撤稿

近日，中國學界投稿國際期刊的3篇研究成果被撤回，原因是一把帶劃痕的可疑鋼尺引發編造數據的質疑和調查。據報被撤稿的論文來自吉林大學、蘭州大學第一醫院和青島大學附屬醫院，同期僅蘭州大學第一醫院發表的成果還未下架。



5月29日，國際學術期刊《腫瘤的基因治療》（Cancer Gene Therapy）發布撤稿聲明，指吉林大學公共衛生學院放射醫學系輻射防護學教研室教授陳大偉2020年10月27日曾發表文章「環狀RNA（circRNA） circ_001504通過吸附microRNA-149來增加NUCB2從而促進腎細胞癌的發展」。當時，論文所附的一把可疑且帶有劃痕的鋼尺圖像，令到研究數據遭到質疑，且該鋼尺還先後出現在另外3篇署名不同作者及不同期刊的論文當中。

因此，論文發表後，許多用戶於評議網站PubPeer發文，稱涉事文章使用的部分數據，或是由承接外包業務的第三方或外部實驗室提供。他們還質疑論文的「作者貢獻」聲明未提及引用來源是不負責任，因可能涉及編造數據。

另一篇被撤回的論文是蘭州大學第一醫院腫瘤外科主任醫師、教授關泉林的「Circ_002117結合microRNA-370，促進內質網應激誘導的胃癌細胞凋亡」，2020年9月25日在線發表在國際學術期刊《國際癌細胞》（Cancer Cell International）。期刊發布聲明指出，由於涉及違規，導致讀者對本文結果的完整性失去信心，故主編群撤回有關文章。

至於第三篇被撤的論文是青島大學附屬醫院泌尿外科病區副主任、副教授、副主任醫師楊學成的「間充質乾細胞來源的外泌體microRNA-139-5p通過靶向PRC1抑制膀胱癌的腫瘤發生」，2020年10月29日發表於國際學術期刊《致癌基因》（Oncogen）。撤稿聲明指出，論文中出現的鋼尺圖像與不相關作者在其他文章中使用的鋼尺圖像相同，導致讀者對文章中提供的數據完整性產生擔憂。聲明更提到，作者沒有回應澄清請求，亦沒有提供基礎數據或倫理批准的證據，更沒有回覆期刊編輯關於撤稿的任何信件。