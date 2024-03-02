中國軟實力僅次美英　唯國家品牌貶值14%　經濟與台灣問題是主因

倫敦近日舉辦「全球軟實力峰會」，會中公布2024年各國品牌認知報告，調查顯示，中國的軟實力快速上升，超越德國，升至第三位，僅次於美國和英國，但是中國國家品牌價值下降14%，全球好感度在193個國家中排名122，有評論直指，內部經濟與台灣問題是影響中國品牌形象的主要原因之一。



美媒《美國之音》報道，今次峰會組織者「英國品牌金融諮詢公司」（Brand Finance）發布的報告稱，「軟實力」是一個國家透過吸引或說服（而非強制）影響國際舞台上各種行為體（國家、企業、社區、公眾等）的偏好和行為的能力。

該公司表示，全球軟實力指數是一個全面的評估工具，它根據超過17萬個來自100多個國家的個人的調查，評估了193個國家品牌的認知。該指數透過評估熟悉度、影響力、聲譽以及在治理和文化等8個關鍵領域的表現來衡量一個國家的軟實力。

中國的軟實力不斷提升，中文在一帶一路國家以至全世界所扮演的角色愈趨重要。（Getty Images）

中國國家品牌價值下降

報告指出，中國的國家品牌價值今年下降了14%，相比之下，美國上升了1%，阿聯酋則是勁揚10.9%。

報告分析，「因為房地產危機和市場信心減弱帶來的日益嚴重的不利因素，這些事態發展，加上工業生產、商業投資和出口放緩，結果中國經濟增長乏力，導致中國國家品牌價值今年下降 14%。」

中國內部經濟問題無疑是外商首要關切焦點。去年以降，各國商會團體紛紛就中國經濟與在華投資情勢發出警語。例如代表歐盟商業遊說團體的歐洲商業協會（Business Europe）去年11月表態，北京修訂後的《反間諜法》和《數據法》有可能使外國公司難以投資，從而刺激中國與歐洲脫鉤。中國英國商會（British Chamber of Commerce in China）於去年年底公布的一項調查結果顯示，由於經濟的不確定性和地緣政治緊張，在中國營運的英國企業在2023年的投資決策明顯放緩。

近年中西方經濟與供應鏈「脫勾」議題不斷，但在現實的經濟考量下，外資企業離不開中國市場，中國經濟與全球經濟密切相關。（Reuters）

報道引述前匯豐銀行環球市場大中華地區分析師林浩波在去年11月說法，指「近幾個月，我們看到越來越多中國政府利用《反間諜法》查抄外國公司的例子。這顯示的不僅是西方和中國脫鉤，而且是中國在與西方以某種方式脫鉤。」

與此同時，報道另引述中國戰略風險研究所的高級政策主任薩姆．古德曼（Sam Goodman）分析，認為中國品牌價值下降是因為中國政府對外國人和外資持續敵視的態度，「鑒於外國投資者持續退出中國金融市場，中國持續對台灣發出的好戰言論，以及普遍認為中華人民共和國對外國人越來越敵視，我很難相信中華人民共和國能在全球軟實力排名中位居第三。」

全球好感度排名得分低

在國家品牌總價值下降的同時，中國的全球好感度排名也呈現下探之勢。Brand Finance的品牌定位總監康拉德．雅戈津斯基（Konrad Jagodzinski）表示，「中國迫切需要關注提升好感度，因為中國在『友好』和『有趣』等人民與價值觀屬性上的得分異常低，兩個類別均排名第122位。」

報道引述Brand Finance的首席執行官大衛．海格（David Haigh）觀察，語言障礙和國家相對封閉，是世界對中國瞭解和欣賞有限的主要原因。並且，西方媒體對中國負面的報道，而非每個人對中國的親身旅行真實經歷影響了其國家形象。

當2016年中國中央電視台（CCTV）的國際版塊被重新包裝為CGTN推出時，中國國家主席習近平敦促CGTN 「講好中國故事」，「傳播好中國聲音」。（Reuters）

海格回顧了國家主席習近平在2014年的講話，習近平呼籲中國的全球形象從以生產廉價非品牌產品轉變為以高質量、品牌化產品著稱。他提到習近平為中國產業提升品牌並擴大國際影響的戰略指示，認為這將顯著提升中國的全球地位，特別是在電動車等領域。

該報告指出，中國是世界的新工廠。在許多領域，如電動汽車、電池、太陽能電池板和風力渦輪機，中國都存在大規模產能過剩，這意味著中國正以低價、高品質的工業產品充斥全球，世界其他國家無法與之競爭。

台灣問題影響中國品牌

海格強調，增加文化交流和國際參與對提升中國的全球形象至關重要，但是台灣問題也是重要的一方面，「如果台灣問題以和平方式得到解決，我期待人們對中國的看法會迅速改善。」

台海或兩岸和平最主要的意義，在於雙方若因台獨、或其他種種因素重啟戰火，實質上就等於是重啟當年的內戰，這絕對只會是兩岸之間的又一場歷史性悲劇。（資料照片）

峰會主講人英國前首相馬卓安（Jon Major）指出，世界上有三個大國集團：美國、中國和歐盟，而我們與中國的關係不再像過去那樣密切。

2013年，馬卓安在英國上議院發表講話時曾指出，「硬實力正在衰落，我們現在生活的世界更加重視軟實力」。但是他在此次峰會上卻說，「在十年前，那是共識。但是現在，當我們看到烏克蘭、中東危機、台灣每天都受到威脅時，這不再是真的了。」

古德曼則稱，「如果中華人民共和國真的想在世界上提升其軟實力地位，那麼它應該停止對國家安全的痴迷，停止對台灣的敵對態度，停止破壞香港作為金融中心的行為。畢竟，這是外國商界私下裡一直在告訴他們的。」