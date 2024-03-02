内地高校招收DSE考生　3.31截止報名　一文看清報名方法及日程

2024/25内地高校招收香港中學文憑考試（DSE）學生計劃，將於3月1日起開始接受網上報名，到底要如何申請？即看下文了解相關報名方法、申請程序及重要日程。



138所内地高校招收香港DSE學生 新增6間院校

本學年招生計劃，共有138所内地高等院校參與，分布在21個省份，當中包括清華大學、北京大學、復旦大學、暨南大學等著名學府。

另外，亦新增了6所院校，包括有香港科技大學（廣州）、華南農業大學、西南交通大學等。

今屆内地高校招收香港學生計劃，新增了6間院校，分別是香港科技大學（廣州）、華南農業大學、西南交通大學、西北工業大學、浙江工業大學、紹興文理學院。（Getty/當代中國授權）

根據國家教育部的收生安排，參與招生的内地高校將依據DSE成績，擇優錄取參加應屆文憑試的香港考生，並不需要再額外參與内地聯招試。

3月1日起接受網上報名 5月14日公布確認結果

相關計劃將於3月1日開始接受報名，報名及相關程序將一律以網上形式進行。申請人需在3月1日至3月31日期間，登入廣東省教育考試院網頁（https://eea.gd.gov.cn/）。

進入廣東省教育考試院網頁後，點擊「報名報考」欄目後，往下點選「香港文憑試招生」，即可進入報名頁面。（網頁截圖）

進入網頁後，在「報名報考」一欄選擇「香港文憑試招生」，填寫申請表，並上傳所需資料，包括香港身份證掃描副本、有效《港澳居民來往内地通行證》（回鄉證）或《港澳居民居住證》掃描副本、以及掃碼證件相片。

申請人需在4月10日前登入報名系統查閲審核結果，如通過報名資格審核，須在4月30日前按系統指示，繳交報名費（港幣460元）並完成報名確認程序。

系統將於5月14日公布報名確認結果，申請人可登入查看正式考生編號，到了這一步，則表示報名成功，後續可繼續上傳「校長推薦計劃」相關文件。

根據2024/25學年的招生程序，各高校可按需求安排面試或術科考試，申請人需留意各大院校的安排及通知，而有關補錄安排、内地大學升學資助計劃等詳情，將於稍後公布。

（當代中國製圖）

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