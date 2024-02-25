正月十五鬧元宵｜廣東多地燈會游龍慶佳節　梅州火龍騰躍舞新春

2月24日是元宵佳節，佛山行通濟大型民俗文化活動迎來高峰期、龍舞大巡遊全國主會場活動在惠州舉辦、汕頭舉辦國際元宵燈會、梅州豐順埔寨舉行傳統「燒龍」活動……廣東各地群眾舉辦多姿多彩、各具特色的活動迎接佳節的到來。



汕頭：國際元宵燈會「龍」重「燈」場

花燈逢元夜，今宵共團圓。2月24日（農曆正月十五）晚，「2024汕頭小公園國際元宵燈會」在小公園歷史文化街區啟動，2000盞兼具異國風情與潮汕元素的潮汕花燈點亮元宵夜，以一場璀璨奪目的視覺與文化盛宴，全方位展示汕頭民俗文化、特色非遺、僑鄉風采，吸引眾多僑領代表和市民遊客前往觀景賞燈、共慶團圓。

2024汕頭小公園國際元宵燈會在小公園歷史文化街區啟動，吸引眾多市民、遊客前來賞燈。（羊城晚報）

據瞭解，這場由省政府新聞辦指導、汕頭市主辦的元宵燈會，旨在展現汕頭全市上下牢記囑託、感恩奮進的精神風貌，展示汕頭市深入貫徹省委「1310」具體部署、大力實施「百千萬工程」的最新成果，積極傳承潮汕優秀傳統文化，展現汕頭民俗文化、特色非遺、僑鄉風采，打造文旅融合高質量發展路徑，營造熱烈喜慶、文明和諧的節日氛圍。

當晚的亮燈儀式邀請新加坡、馬來西亞、泰國、柬埔寨、阿聯酋等5國僑領、海外嘉賓、潮籍鄉親及各界市民代表參加。隨著亮燈嘉賓按下「龍珠」，小公園街區的2000盞花燈依次亮起，中山紀念亭更是化身一盞巨大的走馬宮燈，展示汕頭商埠文化和產業歷史的夢幻光影在百年騎樓前徐徐展開。

「僑」元素是本次燈會的一大亮點和特色。漫步小公園核心區的升平路、安平路、國平南路、國平北路等街道，可以看到泰國「大皇宮」、新加坡「魚尾獅」、柬埔寨「吳哥窟」、馬來西亞「雙子塔」、阿聯酋「哈利法塔」等根據潮汕華僑主要聚居地國家標誌性建築和特色物產設計的主題特色燈塑，打造特色異國風情街，營造海內外潮人「五洲連心」，合力共襄2024國際潮團、潮商「兩大盛會」的喜慶氣氛。

據瞭解，2024汕頭小公園國際元宵燈會活動時間將從2月24日（正月十五）持續至3月15日（二月初六），免費向市民開放。

佛山：人山人海「行通濟」

「行通濟，冇閉翳。」2月24日元宵節當天，佛山行通濟大型民俗文化活動迎來高峰期，吸引了大量佛山市民及市外遊客參與。

2月24日元宵節當天，佛山行通濟大型民俗文化活動迎來高峰期，吸引了大量佛山市民及市外遊客參與。（羊城晚報）

行通濟是佛山延續了數百年的盛大民俗活動，每逢元宵佳節，佛山家家戶戶就扶老攜幼，自清晨到夜幕，舉著風車、搖著風鈴、提著生菜浩浩蕩蕩地由北到南走過位於佛山禪城的通濟橋，口中默念「行通濟，冇閉翳」，祈求新的一年平平安安、順順利利。

今年的行通濟活動於2月23日、24日、25日（正月十四、正月十五、正月十六）舉行。24日元宵節當天，行通濟迎來高峰期，從當天中午到夜晚，通濟橋及周邊路線持續人潮湧動、摩肩接踵。

梅州豐順埔寨：火龍騰躍舞新春

2月24日晚，被譽為「中國火龍之鄉」的梅州市豐順縣埔寨鎮舉行傳統的鬧元宵活動——「燒龍」。

梅州豐順埔寨：火龍騰躍舞新春。（羊城晚報）

每逢元宵佳節，當地人都要用竹篾、稻草紮成「金龍」形狀，在「金龍」上安爆竹、插香火，配以鑼鼓，燃放舞動「金龍」，俗稱「燒龍」，以此祈求風調雨順、五穀豐登。這是始於清朝乾隆六年（1741年），埔寨世代沿襲相傳的民間祭祀禮儀和驅邪祈福的習俗。龍舞（埔寨火龍）於2008年被列入國家級非物質文化遺產名錄。