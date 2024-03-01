霸道總裁、狼人戀　中國短劇風靡海外：23年市場規模達6000萬美金

2分鐘一集、豎屏拍攝、劇情老套反轉，由中國團隊製作的「短劇」正成為當下最火熱的中國「出海」產品，尤其以霸道總裁、狼人戀等為主題的愛情短劇，引發大批海外觀眾「追劇」熱潮。



將霸道總裁、狼人戀等網絡小說改編拍攝為2分鐘1集的短篇電視劇，成為內地抖音、快手等短影片平台的新主流。（中國新聞周刊）

近年來，中國拍攝的2分鐘1集的短篇肥皂電視劇（簡稱：短劇）正在抖音、快手等短影片平台成為新主流。據中國廣電總局統計，2022年備案的「微短劇」數量為2775部，年增600%。而據分析機構艾媒諮詢數據，2023年中國微短劇市場規模高達373.9億人民幣，年增267.65%。

除了國內短劇，中國編劇導演們也將眼光放到海外市場，以複製這種商業模式。2月27日，美國《麻省理工科技評論（MIT Technology Review）》網站發布一篇文章稱，中國的下一個文化「出海」產品可能是TikTok式肥皂短劇，且以FlexTV為例的短劇App正在押註低成本製作、兩分鐘一集的劇情、改編自中國網路小說的劇本，並大舉實施營銷策略。

文章稱，Flex TV為在中國播放的短劇配上英文對白、字幕，不僅如此還開始在美國拍攝，為海外觀眾提供更加真實的觀看體驗。簡單的劇本、少資金投入，以及2周內完成短期拍攝後便在網絡進行大量營銷，若不成功便迅速轉向下一個劇本。這種模式能為Flex TV上最熱門的短劇帶來每周200萬美金的收入。

雖然「出海」，但此類短劇仍是帶著鮮明中國網絡小說特點的文化產品。從標題便可看出題材，「總統的性感妻子」、「狼王的新娘」、「幕後老闆是我的丈夫」等等。FlexTV有關負責人曾稱，「我們製作的作品更像是快消品，根植於普通用戶的需求。」

ReelShort亦將許多中國拍攝的短劇帶給海外觀眾。（ReelShort網頁截圖）

除了Flex TV，ReelShort和DramaBox，也競相將中國短劇帶給國際觀眾。據中國出海服務機構「智象出海」估算，2023年中國出海短劇的市場規模約為4000到6000萬美金之間，樂觀預估未來3年有望成長到10倍到6億美金。

中國市場的激烈競爭、市場監管等政策，讓中國編劇、導演、商家們找到了還未飽和的海外市場，並試圖將其打造成新的藍海市場。但《天下雜誌》評論認為，雖然華人正在短劇市場掌握話語權，但當單一的愛情元素劇情熱潮褪去後，西方觀眾是否會繼續埋單中國短劇，仍是平台需要面對的問題。