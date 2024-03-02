便利在華外國人支付　網聯清算公司：支持外卡內綁、外包內用

據央視報道，網聯清算公司周六（2日）表示，作為金融基礎設施，網聯清算公司將充分發揮網絡支付主渠道作用，持續優化來華人員支付服務水平，支持「外卡內綁」、「外包內用」。



網聯清算公司表示，支持更多境內主流錢包上線「外卡內綁」，持續擴大「外包內用」的國家和地區覆蓋面；同時，積極開展同境外金融基礎設施的互聯互通，探索開展與國際銀行卡組織的網絡對接；此外，還要打造頭部支付機構、主流收單銀行兩條境外錢包受理主渠道，推動行業各方共享受理標識、共建重點商圈，實現來華人員在重點地區、重點場景支付暢通無阻。

網聯清算公司推出的「外卡內綁」業務模式，支持境外居民將Visa、Mastercard等主要銀行卡組織發行的境外銀行卡綁定至境內錢包，實現境外銀行卡與境內條碼支付的無縫銜接，使來華人員在境內順暢支付，目前日均交易量超過10萬人次。同時，「外包內用」支持境外居民直接使用境外錢包向境內商戶支付，目前已覆蓋東北亞、東南亞、中亞等8個國家地區的12個當地頭部錢包，讓境外人士無需下載境內錢包，即可在境內享受便捷移動支付。

針對外籍來華人員遇到移動支付困難的問題，中國人民銀行副行長張青松周五（1日）表示，將指導支付機構推出一系列便利措施，讓移動支付產品這個中國老百姓最接受的支付方式好用、能用，讓外國朋友滿意、樂意使用。

張青松表示，將指導支付機構推出一系列便利措施。（資料圖片）

一是針對來華人員使用支付寶、微信綁定境外銀行卡成功率低的問題，要求、指導支付寶、財付通優化業務流程，提高綁卡效率。二是簡化身份驗證安排，使外籍來華人員在綁卡等一系列過程中更便捷辦理。當局也非常關注個人信息保護的問題，會嚴格要求相關機構落實《個人信息保護法》等法規規定，切實保護個人信息安全。三是指導支付寶、財富通等主要支付機構將外籍來華人員使用移動支付的單筆交易限額由1000美元提高到5000美元、年累計交易限額由1萬美元提高到5萬美元，相信通過這三方面非常具體的、有針對性的措施，境外來華人員在綁卡、「外包內用」等方面都會不斷提升服務滿意度和獲得感。

張青松強調始終堅持發展與安全並重，在推動支付服務提升、市場發展的過程中，注重風險防控，實現兩者的動態平衡。一方面，支持支付機構尤其是頭部支付機構根據自身的業務實際，針對不同交易，實行差異化的風險防控策略；另一方面，督促支付機構加強交易監測和風險評估，並根據評估結果有針對性采取風控措施。