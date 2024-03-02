瀝心沙大橋被撞斷影響三民島9千居民　保通便橋3日開放通行

2月22日清晨5時31分左右，因船員操作失當，一艘廣東佛山籍集裝箱船空載觸碰瀝心沙大橋橋墩導致橋面斷裂，4輛車和1輛電動摩托車從斷裂處墜落，其中兩輛落水。該事故造成5人死亡，2人受傷。周六（2日），廣州市南沙區交通運輸局宣布，為保障群眾交通出行，在南沙區三民島三民大道至中山市民眾鎮沙仔路之間臨時增設保通便橋，自周日（3日）開放。



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廣州市南沙區交通運輸局發布《關於南沙區三民島三民大道至中山市民眾鎮沙仔路保通便橋通車的通告》顯示，為保障群眾交通出行，在南沙區三民島三民大道至中山市民眾鎮沙仔路之間臨時增設保通便橋。便橋已具備通車條件，經研究，決定開放該路段交通。開放時間為2024年3月3日9時開放通行。通車路段為，南沙區三民島三民大道至中山市民眾鎮沙仔路保通便橋及連接線工程（便橋至中山側堤岸路段）。

通告提到，便橋車輛限高3.5米，限載10噸，限速20千米/小時，若遇汛期水位高於便橋橋面時禁止任何車輛及行人通行；超高、超載、掛車等大型車輛禁止通行；為確保道路暢通和通行安全，請廣大司乘人員自覺遵守通告規定，提前規劃出行路線，遵守交通標志並服從現場工作人員指揮，安全有序通行。

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瀝心沙大橋為全長780餘米的鋼筋混凝土公路橋，位於廣東廣州南沙區萬頃沙鎮，在1994年建成通車。它橫跨洪奇瀝水道，連接著萬頃沙鎮與三民島片區，是島民進出島的唯一陸路通道。其也是三民島對外連通的主要通道。該島佔地面積14908畝，戶籍及外來人口約9100人。據微信公眾號「廣州南沙發布」此前介紹，瀝心沙大橋恢復通行之前，在原有民建村渡口的基礎上，南沙主要通過新建民興村臨時渡人碼頭（已於2月23日投入使用）、增加渡輪班次、調配巴士接駁、搭建保通便橋等方式，全力保障島民出行。

據《羊城晚報》早前報道，維修瀝心沙大橋大約需要4至5個月的時間，正式施工之前要進行水底勘測，保證橋梁工程施工進度。