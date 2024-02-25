瀝心沙大橋斷裂｜被困的三民島重回「擺渡時代」　果農走水路自救

廣州市南沙區瀝心沙大橋被貨櫃船撞斷事故，累計造成5人死亡，包括空載中巴車駕駛員1人、電單車駕駛員1人、落水小貨車3人。



瀝心沙大橋是南沙區9100位三民島民眾外出的唯一陸路通道，隨著供水恢復正常、臨時輪渡碼頭的啓用，目前島內的生活秩序正在逐漸恢復。果農們也利用小船或快艇，將番石榴、番茄等農產品小批量送出島，他們期待，能夠裝著大批農產品的貨車能盡快通往對岸，解決他們的燃眉之急。



瀝心沙大橋位於洪奇瀝水道較窄處，全長787米，東側連接廣州市白沙區萬頃沙鎮，西側通往三民島北部的民建村，於1994年4月建成通車。

大橋被撞事故發生於22日凌晨5時31分左右，佛山籍集裝箱船「良輝688」輪在航經南沙洪奇瀝水道時，因船員操作失當，致使該通航孔上的橋面斷裂。

大橋被撞斷後，供水管、通訊線纜亦被破壞，三民島一度成了斷水停網的「孤島」，島上居民只能通過前往中山的輪渡出島，再繞道回廣州。事發29小時後，位於三民島民興村東側的臨時碼頭正式啓用，居民可以從這裏乘輪渡前往廣州萬頃沙鎮，而不需要繞道中山市。

涉事貨櫃船「良輝688」。（資料圖）

沒有了大橋聯通，三民島民眾重回「擺渡時代」。

據《極目新聞》廣州現場報道，目前，位於萬頃沙鎮一側的文船重工臨時渡口有海事等部門的工作人員在維持秩序。現場張貼的試運行時刻表顯示，出島的輪渡最早一班是早上6點30分，最晚一班是晚上8點30分，間隔時間爲1小時至2個半小時不等。

昨日（24日）元宵節，工作人員臨時加密了班次。但一次也只能搭載60人，並且每個乘客都要穿好救生衣，5分鐘便可抵達位於三民島民興村的臨時渡口。靠近民興村碼頭的堤壩上，亦停滿了電單車，通往村莊的道路兩旁，車輛排著長龍。島上居民出島時，先駕車來到臨時碼頭外，將車停在此處後，再換輪渡。

島內果農走水路積自救

三民島佔地面積14908畝，島上以番石榴、番茄為主要產物。大橋斷後，果園裏的農戶雖為收成感到欣喜，但亦因難銷出島而愁容滿面。尤其曾三天兩頭就進島收貨的商販們，此時難得看到身影。

目前，有多艘小船不時駛入三民島河涌，有果農將裝滿番茄、番石榴的筐子碼在岸上，準備將這些蔬果裝入小船，運送出島。

村民陳先生種了5畝番石榴結的果都熟了，卻碰上橋斷。與陳先生合作多年的批發商馮先生了救急，駕着一輛快艇入島，送來70個空筐後，待陳先生裝好果實，第二天再用快艇運出島，送至東莞那邊的批發市場。

「一個筐子裝100斤，今天裝好我明天來拖。」馮先生說，他收果子的價格與此前用貨車進島運輸的收貨價一致，但他自駕快艇來收貨的成本卻大幅增加，「之前番石榴2塊5一斤，現在還是2塊5，但是我的船往返一趟就要多100塊，一趟最多只能拖1000斤，成本會平攤到果子身上。」而陳先生為了能如約交貨，還還請了人手裝貨。

除了日常外出和果農受到影響外，三民島三民小學的471名學生也開始線上上課。「可能因為有的老師和學生在島外，斷橋後，三民小學就改線上教學了。」半掛車司機王國樑說，不過隨着臨時渡口的啓用，他相信三民小學很快會恢復線下教學。

廣州市南沙區萬頃沙鎮瀝心沙大橋2月22日凌晨5時30分左右被貨櫃船撞擊橋體斷裂。早上可見警方在場調查。（香0港01記者攝）

目前，瀝心沙大橋靠萬頃沙鎮一側的橋底下，工作人員已經在開展大橋的修復工作。據羊城晚報報道，維修瀝心沙大橋大約需要4至5個月。現場專家表示，「我們主張搶修不重建，會盡最快的速度，讓瀝心沙大橋在最快的時間內恢復通行。」

另外，爲保障三民島居民陸路出行，施工隊將會在河道上搭建臨時的通行便橋，便橋建設預計需要大約一個月。