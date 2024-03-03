南海為燃爆點？　中國駐菲使館6反問回擊：誰在攪動局勢不言自明

近日，菲律賓駐美國大使聲稱南海是真正的「燃爆點」，菲律賓在南海面臨中國「侵略」，且中方通過減少進口對菲進行「經濟脅迫」。

3月3日，中國駐菲律賓使館發言人譴責，有關人士涉華言論罔顧基本事實，肆意炒作南海問題，對中國進行憑空臆測、惡意抹黑；誰在不停攪動南海局勢、到處拉幫結夥搞陣營對抗，答案不言自明。



菲律賓駐美國大使日前聲稱，現在南海是真正的「燃爆點」。菲律賓在南海面臨中國「侵略」，需要與美國、澳洲等志同道合國家捆綁，共同抵制和遏阻一國通過武力壓倒另一國家；中方通過減少進口對菲進行「經濟脅迫」，因此菲正在加倍努力尋找其他替代市場。美方承諾在菲投資1.7萬億比索，以反制中國任何對菲「經濟脅迫」。

中國駐菲律賓使館發言人表示，中國是聯合國安理會常任理事國，是維護地區和世界和平穩定的中堅力量。中方始終致力於通過對話協商與有關當事國妥善處理南海爭議，同時堅定維護自身領土主權和海洋權益。中國是菲律賓第一大貿易夥伴和主要投資來源國之一，中菲經貿合作給雙方帶來了巨大利益，受到兩國人民廣泛歡迎。有關人士涉華言論罔顧基本事實，肆意炒作南海問題，對中國進行憑空臆測、惡意抹黑，中方對此予以譴責。

發言人又以6個反問回擊：誰在不停攪動南海局勢？誰在不斷散布「中國威脅論」？誰在到處拉幫結夥搞陣營對抗？「經濟脅迫」是誰發明的？肇始何處？誰慣用這個手段？答案不言自明。

發言人強調，和平和發展是時代潮流和地區國家共同願望。亞洲國家和人民有智慧有能力解決好自己的問題。「引狼入室」、搞「小圈子」不僅無助於解決南海分歧，相反只會使地區局勢複雜化，破壞地區和平穩定，並反噬自身安全。

至於有關投資承諾，有關方面一向善於「畫大餅」，口惠而實不至，人們對此可以拭目以待。

中方奉勸有關人士停止散布「中國威脅論」，不要散播「受迫害妄想症」，不要充當他國代言人，而是多做有利於本國人民利益和中菲友好的事情。