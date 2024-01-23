小馬可斯稱「台灣總統」釋友台態度　菲學者：冀與台深化經濟關係

民進黨總統候選人賴清德在2024台灣大選中勝出，菲律賓總統小馬可斯（Ferdinand Marcos Jr.）1月15日發賀文，罕見以下屆「台灣總統」稱呼，引發中國外交部批評。對於小馬可斯展現出友台態度，有菲律賓學者近日刊文分析，這顯示菲方注重台灣經濟實力與戰略意義，小馬可斯不但認知到亞太地區若發生衝突，菲律賓也將受牽連，更是希望能深化與台灣的經濟關係。



雖然菲律賓總統辦公室和外交部等官方單位，皆表達了「堅持一中政策」的立場，但小馬可斯本人的表態，與前總統杜特爾特（Rodrigo Duterte）任內官員公開稱「台灣只是中國的一部分」的態度明顯不同。在刊登於《日經亞洲》（Nikkei Asia）的分析當中，菲律賓大學亞洲中心學者海達里安（Richard Heydarian）點出，因地理位置相近，過去出台灣與馬尼拉當局的經濟關係往往相對密切，例如指派菲律賓官員或商人到台北代表處保障20萬移工福利。不過，這些人通常沒有足夠的外交經驗與談判技巧，對於雙方交流、南海爭議等問題沒有過多的幫助。

小馬可斯1月15日發賀文，罕見以下屆「台灣總統」稱呼賴清德。圖為1月13日晚，民進黨總統當選人賴清德向支持者致意。（梁鵬威攝）

分析指，來自北部省份的小馬可斯承認了兩個重要的地緣政治因素，一是台菲的地理距離近到不容忽視，例如菲律賓某些島嶼與軍事基地僅距離台灣約185公里左右，馬尼拉到台北的距離亦幾乎比所有東盟成員國的首都距離還近。二是台菲的戰略命運實際上交織在一起，若美國因台灣問題而與中國直接衝突，身為美國條約盟友，菲律賓實際上沒有辦法真正保持中立，小馬可斯也曾批准美國在北部省份擴大軍隊進駐，並尋求與日本建立密切的國防關係，包括擴大軍隊互相准入等，試圖建立更完善的美日菲三邊聯盟，以有效防止中國在南海區域的威脅等。

最後，海達里安提到，台灣在半導體製造領域地位領先，在以台灣為中心的供應鏈中，菲律賓也積極地爭取一席之位。具體而言，菲律賓在晶片封裝、測試等方面能發揮更大作用，未來也可能有機會進入更高階領域，因此小馬可斯政府的表態不但是作為建立與美國更緊密關係，共同阻止中國的戰略意義，實際上，重視保衛領土也讓北京難以提供更多經濟支持，因此與台灣建立經濟互惠的方針更加重要，民調也顯示多數菲律賓民眾都支持這一做法。

毛寧指，中方表明嚴正立場是完全正當和必要。（資料圖片）

1月16日，針對小馬可斯向賴清德發賀文，中國外交部發言人毛寧表示，外交部部長助理農融召見了菲律賓駐華大使，提出嚴正交涉，敦促菲方給中方一個負責任的交代。她又說：「我們建議馬科斯（小馬可斯）總統多讀讀書，正確了解台灣問題的來龍去脈，從而得出正確的結論。」17日，菲律賓國防部長特奧多羅（Gilberto Teodoro）批評，中國外交部發言人發表如此低級和下流的言論，令人感到不幸。其言論侮辱了侮辱了小馬可斯和菲律賓，也貶低了她自己、她所代表的外交部和政黨。 他又補充說，不應該為毛寧的言論驚訝，指對方慣性發表經國家批准的宣傳和虛假資訊。而毛寧18日回應指，中方表明嚴正立場是完全正當和必要。