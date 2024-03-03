兩會｜青年就業難　劉結一：全國政協將推動解決結構性就業矛盾

全國政協、人大「兩會」將分別在本月4日、5日起召開。

今日（3日）下午3時，全國政協十四屆二次會議舉行新聞發布會。對於青年就業，以及部分企業反映「招工難」的問題，大會發言人劉結一表示，年輕人尤其是應屆畢業生就業備受關注，針對高校畢業生就業和企業招工面臨的困難，全國政協將推動解決結構性就業矛盾，今年將繼續圍繞穩崗擴就業開展一系列工作。



劉結一表示，年輕人尤其是應屆畢業生就業備受關注。中共中央、國務院將就業擺在經濟社會發展的優先位置，作出一系列具體部署。各地區和有關部門多措並舉，形成穩崗擴就業合力。2023年，各級政府各類資金直接支持就業創業超過3000億元，並採取支持高校畢業生等青年就業、城鄉困難群眾就業等針對性措施，全年城鎮新增就業1244萬人。

劉結一表示，年輕人尤其是應屆畢業生就業備受關注，針對高校畢業生就業和企業招工面臨的困難，全國政協將推動解決結構性就業矛盾，今年將繼續圍繞穩崗擴就業開展一系列工作。（01直播截圖）

全國政協積極圍繞穩定和促進就業開展工作，政協委員、政協各參加單位就促進高質量充分就業深入調查研究，分析就業趨勢，從促進高校畢業生充分就業、拓寬大學生就業創業渠道、加強靈活就業制度保障、發揮數字經濟帶動就業的杠桿效應、營造更加平等的就業環境等方面提出有針對性、前瞻性的對策建議，提交提案91件，很多意見建議轉化為黨政部門政策選項和工作舉措，推動解決實際問題。

針對高校畢業生就業和企業招工面臨的困難，委員們提出「建立高校和行業發展聯動機制，解決大學生就業結構性矛盾」等針對性提案，被相關部門吸收採納，為推動相關政策舉措落地見效發揮作用。

在委員履職「服務為民」活動中，委員們積極開展「政協委員企業進校園促就業」行動，各展其能，開展就業輔導、職業規劃交流、結合企業發展需要吸納青年實習和就業，助力穩崗拓崗政策落實。

春節假期過後，各地組織多場招聘活動，助力企業復工復產和求職者就業。（新華社）

針對「就業難」、「招工難」並存的就業結構性問題，比如技術工人短缺，政協委員會同界別群眾代表與有關部門負責同志，專門圍繞「建立健全創新技能導向的產業工人激勵機制」等議題，舉行界別協商座談會等專題議政活動，從健全技能人才薪酬分配機制、加強技能型人才培養、落實「新八級」職業技能等級制度、打造高水平的職業教育體系等角度，協商議政，提出意見建議。

2024年，全國政協還將繼續圍繞穩崗擴就業開展一系列工作，比如組織開展「完善高校畢業生就業支持體系、確保就業穩定」調研；圍繞「健全終身職業技能培訓制度，推動解決結構性就業矛盾」進行協商，為落實好就業優先政策、夯實民生之本履職盡責、獻計出力。