中國青年就業難度超乎預期　紐時：有人耗盡積蓄、忍受無薪實習

中國青年失業問題備受關注，據《紐約時報》中文網周二（30日）報道，現時一些年輕人耗盡積蓄，需要回家靠父母資助，甚至忍受無薪實習，就業市場的艱難程度超乎他們的預想。而隨着繁榮歲月正在消逝，許多中國年輕人的希望也在消逝。



報道指，2019年畢業的納迪亞．楊（音）曾在一度蓬勃發展的私人補教業工作，但行業隨着在2021年突然被政府打壓而瓦解，於是她被迫從繁榮的沿海城市搬回到家鄉，花了20個月的時間備戰考公，花光3.5萬元（人民幣．下同）再加上父母的支援，才終於被延安市交通運輸局錄用。儘管月薪只有3000元，比起以往的7000元相差懸殊，但她自我安慰至少不用擔心被解僱，還有住房、餐點補助。

菲奧娜．秦（音）則是去年才畢業，2022年秋季起以申請100份職位為目標，但皆無下文，令她深感無助並直言可怕。今年1月，她獲得上海某新聞媒體的無薪實習機會，靠着積蓄和父母資助，找到月租2600元的住所棲身，最後努力數月後取得全職職位。不過她對於長期的計劃仍深感懷疑，認為意外太多，現在是盡量做好當下。

另一方面，2022年畢業的伊森．易（音）一開始獲中國吉利汽車聘用，負責報帳等行政事務，月薪7000元。然而，作為管理學學士的他認為內容太屈就，因而辭職。可是找下一份工作時，失望隨之而來，期間他只做了3天服務員就辭職，之後於酒店和遊樂園工作也待不久，最後獲得上海一家農業化學公司聘用，月薪不增反降，只有5200元。這時，他才覺得自己有點自以為是，至少太過天真。

2023年6月9日，北京招聘會上一名女性頭靠桌上。（Getty）

而部分案例的健康也因找工作而受深影響。同在2022年畢業的菲比．劉（音）曾投遞數十份履歷，但都沒定下來，她因壓力太大而嚴重爆痘，花了500元看醫生。後來字節跳動通知她面試，她隨即報了線上輔導，250元可獲得一個小時模擬面試，但繳了3次費用，她還是沒被錄取。同時，小紅書給她的實習工資只有每日150元，可她與舍友在北京的月租還要每人繳3000元，以致壓力更大。

她於是只好放棄半天的實習工資以便準備其他面試，但爆痘益增下，她為此的醫療支出已達千元。最終，小紅書給了她全職工作，年薪約為25萬元，高於平均值，不過回首自己獲得首份全職工作的過程是如此之難，她仍心有餘悸。

報道最後提到，當代中國青年生於中國經濟最繁榮時期，成長過程中比父執輩擁有更多機會，生活更加舒適，也有著更高期望。他們被告知努力地工作和良好的教育，能為未來帶來保障，但如今那些繁榮歲月正在消逝，許多中國年輕人的希望也在消逝。