內地應屆畢業生從事網絡業比例下降　投入製造業大幅攀升

中國青年就業問題備受關注，據多間學府公布的畢業生就業數據顯示，從事網絡業的應屆畢業生比例下降，而投入製造業的比例則大幅攀升。



據騰訊新聞官方帳號「谷雨實驗室」報道，以西安交通大學為例，去年畢業生投身網絡業比例較前年減少超過10%，反之，投身製造業的攀升10%，並成為最多畢業生的就業選項，超過了網絡和教育。

據指，與趨於飽和的網絡大廠相比，近年，製造業在新能源汽車帶動下一直擴張徵才，例如銷量第一的比亞迪，去年校招總人數達3.18萬人，較前年翻倍，招募對象以機械工程、材料科學與工程等攸關新能源車的人才為主。

圖為去年12月1日，青海民族大學舉行2024屆畢業生冬季大型校園招聘會。（新華社）

總體而言，2021至2023年應屆畢業生就職行業分布調查顯示，網絡產業的職缺分別是20.32%、19.01%與17.70%，顯示該產業的職缺雖然仍然居首，但比例連降兩年。而機械製造業則連續三年居第三，佔比分別是5.53%、7.78%和8.57%，呈現漸增。至於房地產和金融業的新增職缺數皆跌落前五。

就業城市方面，畢業生選擇上海的佔比達17.41%，為最多，其次是北京不到12%，深圳則是10%，略高於廣州的9%。